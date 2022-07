Pandémia

Az először Indiában észlelt új omikron mutáns törzs pánikot keltett

Miközben India a Covid-19-es megbetegedések számának növekedésével néz szembe, az Omicron egy új, BA.2.75-nek nevezett alváltozatát azonosították az egész országban, valamint mintegy tíz másik országban is - figyelmeztetett a múlt héten az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A legújabb mutáns törzs jelenlétét összesen tíz indiai államból jelentették, a déli Tamil Nadutól az északi Uttar Pradeshig - erősítette meg Soumya Swaminathan, a globális egészségügyi szervezet vezető tudósa a Times of India vasárnapi számában megjelent interjúban.



Az országon kívül mintegy tíz nemzet esetében észlelték az alváltozatot - tweetelte. Az Associated Press beszámolója szerint ezek közé tartozik Ausztrália, Németország, az Egyesült Királyság, Kanada és az Egyesült Államok, ahol a múlt héten egy harmadik esetet is azonosítottak.



A BA.2.75 potenciálisan megelőzhet más, magasan fertőző koronavírus-alváltozatokat - köztük a BA.4-et és a BA.5-öt is, amelyek június végére dominánssá váltak az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Németországban és Franciaországban, amint azt ezen országok egészségügyi hatóságai megerősítették.



Az új törzs megvitatására tartott múlt pénteki ülésen az indiai SARS-CoV-2 Genomikai Konzorcium (INSACOG) tudósai elmondták, hogy a korai adatok arra utalnak, hogy a BA.2.75 kevésbé súlyos, és a legtöbb ember, aki megfertőződik vele, tünetmentes vagy enyhe tünetekkel vészeli át. A szakértők szerint azonban további vizsgálatokra lesz szükség annak megerősítéséhez, hogy a törzs valóban kevésbé súlyos-e - és hogy ez a törzs vezeti-e a jelenlegi Covid-járványt, amellyel India jelenleg szembesül.



A BA.2.75-tel kapcsolatban minden országnak fokozottan figyelnie kell, mivel globálisan még mindig nincs elég minta a súlyosságának elemzéséhez - mondta Swaminathan az interjúban. Az alváltozat nagyfokú fertőzőképessége a tüskefehérje mutációiból ered - tette hozzá a tisztviselő. Majd így folytatta: "Mivel ez a vírus kulcsfontosságú része, amely az emberi receptorhoz kapcsolódik, figyelemmel kell kísérnünk a viselkedését. De még túl korai lenne megmondani, hogy az alváltozat további immuninváziós tulajdonságokkal rendelkezik-e, vagy klinikailag súlyosabb".



Dr. Ulrich Elling, az Osztrák Tudományos Akadémia Molekuláris Biotechnológiai Intézetének csoportvezetője szerint a BA.2.75 tüskefehérje nyolc új mutációt tartalmaz a régebbi BA.2-es alváltozathoz képest (szemben a BA.5 három új mutációjával). Bár valóban túl korai lenne megmondani, hogy a BA.2.75 tényleg kiszorítja-e a többi alváltozatot, az a tény, hogy Indiában - a vírusfelügyelet alacsonyabb szintje ellenére - nagyon gyorsan növekszik, arra utal, hogy még veszélyesnek bizonyulhat - írta a kutató a Twitteren.