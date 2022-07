Koronavírus-járvány

Újabb tömeges tesztelésre készülnek Sanghajban

Számos kínai város vezetett be újabb korlátozó intézkedéseket az új koronavírus terjedésének megakadályozására, Sanghajban újabb tömeges tesztelésre készülnek, miután kimutatták a vírus omikron BA.5 alvariánsát.



Az alacsony esetszámok ellenére a helyi kormányzatok szigorú korlátozásokat vezettek be, mivel Kína ragaszkodik a "dinamikus zéró Covid" politikájához.



A központi kormányzat azt mondta, a korlátozásoknak célzottnak kell lenniük, hogy csökkentsék a gazdaságban okozott károkat, miután idén a lezárások megszakították a globális ellátási láncokat és súlyosan érintették a nemzetközi kereskedelmet.



Az erősen fertőző BA.5 alvariáns, amely Kínán kívül sok országban okoz emelkedő esetszámokat, a jelek szerint jobban kikerüli a védőoltások kiváltotta ellenanyag-válaszokat, mint az omikron más alvariánsai egészségügyi szakemberek szerint.



Egy sanghaji BA.5-fertőzés felfedezése miatt gyors intézkedésekkel akarják megelőzni a tömeges eseteket, hogy megelőzzék az április-májusihoz hasonló lezárásokat, amelyek zavarokat okoztak a világ gazdaságában és kereskedelmében.



Sanghaj, Kína legnépesebb, 25 milliós városa közölte több kerülete lakosaival, hogy kedd és csütörtök között ismét a múlt hetihez hasonló tömeges szűrés lesz. A lakosok pár naponta már most is tesztelnek, hogy bejuthassanak egyes helyszínekre és a tömegközlekedést igénybe vehessék.



A helyben terjedő fertőséses esetek napi száma Sanghajban július 5. óta néhány tucatra emelkedett a korábbi tíz alatti számokkal szemben, ám világösszehasonlításban még mindig elenyésző.



Kínában 352 új, belföldön terjedő fertőzést jelentettek július 10-én, közülük 46 volt tünetes, 306 tünetmentes,közölte hétfőn a nemzeti egészségügyi bizottság.



A központi Henan tartományban Csinjang városban csaknem teljes karantént rendeltek el a majdnem 700 ezer lakosnak vasárnaptól, minden háztartásból egy ember mehet bevásárolni kétnaponta. Egyes területeken arra szólították fel az embereket, hogy egyáltalán ne hagyják el a lakásaikat.



Az északnyugati Lancsou városában, Ganszu tartományban, valamint Hajnan tartomány Dancsou és Hajkou városaiban több napra ideiglenes korlátozások érvényesek, a szórakozóhelyek és a kulturális intézmények zárva vannak. A három városban mintegy hatmillió embert érintenek a szabályok.