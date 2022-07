Ukrajnai háború

Enerhoatom: az oroszok egy propagandafilm kedvéért ismét veszélyeztették a zaporizzsjai atomerőművet

Orosz katonák erővel kényszerítették a zaporizzsjai atomerőmű ukrán vezetését, hogy engedjen be egy ismert orosz propagandista bloggert szigorúan ellenőrzött területre a nukleáris létesítményben - közölte vasárnap az ukrajnai atomerőműveket működtető Enerhoatom állami vállalat.



Az orosz megszállás alá került atomerőműben történteket az Enerhoatom az oroszok "újabb provokációjának" minősítette. Az ukrán vállalat közlése szerint az orosz blogger egy újabb "propagandafilm elkészítése" érdekében a Roszatom orosz vállalat egyik képviselőjével és felfegyverzett orosz katonák kíséretében bement az egyik reaktor blokkvezérlő paneljéhez, valamint az atomerőmű más olyan helyiségeibe, amelyekbe csakis különleges engedéllyel rendelkező szakemberek léphetnek be. Az ukrán vállalat hozzátette, hogy az atomerőmű ukrán személyzetét is kényszerítették a "propaganda-interjúban" való részvételre.



"Így alkotnak a megszállók propagandamítoszt az orosz közönség számára Oroszország egyik fő vívmányáról ebben a háborúban: az ellopott zaporizzsjai atomerőmű sikeres működéséről, amelynek köszönhetően fedezik az agresszor ország energiaszükségleteit" - állította az Enerhoatom. Az ukrán vállalat közölte, hogy feljegyzést küld ezekről az atrocitásokról a nemzetközi atomerőmű-biztonsági hatóságoknak.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál felidézte, hogy a zaporizzsjai atomerőmű területét március elején szállták meg az orosz csapatok. Az Enerhoatom adatai alapján jelenleg mintegy ötszáz orosz katona van a létesítményben, továbbá nagy számú haditechnikai eszköz és robbanóanyag. Kijev több ízben jelezte, hogy az adott körülmények között nem tudja szavatolni a nukleáris biztonságot a zaporizzsjai atomerőműben.



Az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat közben arról adott hírt, hogy az orosz erők napközben rakéta-sorozatvetőkkel vették tűz alá a keleti országrészben lévő Dnyipropetrovszk megyét. Sérültekről nem érkezett jelentés.