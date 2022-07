Botrány

Lemond a Srí Lanka-i elnök

A Srí Lanka-i elnök, Gotabaya Rajapaksa jövő heti hatállyal lemond - jelentette be Mahinda Yapa Abeywardena, a parlament elnöke. Korábban szombaton Rajapaksa kénytelen volt elhagyni colombói rezidenciáját, mivel több ezer tüntető ostrom alá vette az épületet.



"A békés átmenet biztosítása érdekében az elnök közölte, hogy július 13-án lemond" - mondta a parlament elnöke szombat este televíziós nyilatkozatában.



Ez órákkal azután történt, hogy Ranil Wickremesinghe miniszterelnök kijelentette, hogy ő is hajlandó lemondani, megnyitva az utat egy ideiglenes kormány és az azt követő választások előtt.



Srí Lankát már több hónapja tüntetések rázzák meg, a zavargások hátterében a magasra szökő infláció, valamint az élelmiszer-, üzemanyag- és gyógyszerhiány áll. Az ország májusban nem törlesztette külföldi adósságát, és e hónap elején üzemanyag-korlátozást vezettek be, fegyveres csapatokat vezényeltek a töltőállomásokra.



A gazdasági válságért részben a Covid-19 járványt és a szigetország idegenforgalmi bevételeinek ebből eredő visszaesését okolják. Rajapaksa kormányát azonban élesen elítélték a pazarló költekezés és a gondatlan adócsökkentés politikája miatt, miközben pénzt nyomtatott a külföldi kötvények kifizetésére.



Az ország kormányában bekövetkezett változások aligha csillapították a közvélemény haragját, és a tüntetések májusban és júniusban is folytatódtak, miután az elnök testvére, Mahinda Rajapaksa lemondott a miniszterelnöki tisztségről, és átadta a munkát Wickremesinghének.



A vélhetően mintegy 100 ezer fős tömeg szombaton korábban az elnöki palota elé vonult, miközben a tisztviselők újságíróknak azt mondták, hogy az elnököt "biztonságba kísérték". Mivel a tartózkodási helye ismeretlen volt, a tüntetők behatoltak az épületbe, ahol megrohamozták a konyháját, és úsztak a privát medencéjében.



A Newsfirst Srí Lanka-i hírportál szerint miután Rajapaksa szerdán távozik hivatalából, a parlament valószínűleg ügyvezető elnököt választ, Abeywardena házelnök pedig valószínűleg átveszi a miniszterelnöki tisztséget.