Horvátország-tűz

Tűz ütött ki egy Pula melletti településen Horvátországban

Az isztriai Pulához eső közeli településen kigyulladt egy transzformátor állomás, a fél város áram nélkül maradt, az erős szél miatt tovább terjedtek a lángot; a délre fekvő Vintijan és Dolinka községet evakuálni kellett, délutánra a tűzoltóknak sikerült lokalizálni a tüzet - írta a Glas Istre című horvát regionális napilap szombaton.



Az isztriai rendőrkapitányság műveleti és kommunikációs központjától kapott információk szerint a tűz miatt több mellékutat és főutat is lezárták a forgalom elől.



Dino Kozalevac tűzoltóparancsnok a sajtónak úgy nyilatkozott: a szél gyengült, így már uralják a helyzetet, 75 tűzoltó és három tűzoltó repülőgép is oltja a tüzet, amelyben körülbelül 30 hektáron égett le az aljnövényzet.



A házak többé-kevésbé védettek voltak, néhány melléképület, személygépkocsi és egy rádióállomás éget le. Személyi sérülés nem történt - mondta.



A tűz kisebb pánikot okozott Pula városában és a közel eső településeken. A városi korház is áram nélkül maradt.



Helyi beszámolók szerint sokan elmenekültek otthonaikból, mások segítettek a tűzoltóknak vagy saját házaikat locsolták vízzel, hogy megvédjék a lángoktól.