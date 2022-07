Ukrajnai háború

Megkezdődött az ukrán katonák nagy-britanniai kiképzése

Megkezdődött szombaton az ukrán hadseregnek London által felajánlott nagyszabású kiképzési program a brit fegyveres erők több nagy-britanniai támaszpontján.



Boris Johnson távozó brit miniszterelnök néhány héttel ezelőtti kijevi látogatásán ajánlotta fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, hogy Nagy-Britannia 120 nap alatt tízezer ukrán katonának tart kiképzési programokat.



A program során a Downing Street megfogalmazása szerint "a brit hadsereg harcban is bizonyított szakértelmének" felhasználásával nyújtanak kiképzést és gyakorlati ismereteket az ukrán fegyveres erőknek.



Nagy-Britannia az Orbital nevű művelet keretében 2015-től az Ukrajna ellen február végén indított orosz háború kezdetéig is több mint 22 ezer ukrán katonának nyújtott kiképzést.



A szombaton kezdődött új program keretében az ukrán katonák háromhetes kiképzési kurzusokon vesznek részt.



A brit védelmi minisztérium tájékoztatása nem tér ki a pontos helyszínekre, a tárca csak annyit közölt, hogy a képzési programok az Egyesült Királyság északnyugati, délnyugati és délkeleti térségeiben zajlanak 1050 brit katona bevonásával.



A minisztérium szerint a kiképzésen az ukrán fegyveres erőkhöz csatlakozó önkéntes újoncok vehetnek részt, akiknek csekély vagy semmiféle katonai tapasztalatuk nincs; ők olyan szaktudást sajátíthatnak el, amelynek a frontvonalbeli harci cselekményekben vehetik hasznát.



A kiképzési program a brit fegyveres erőknél alkalmazott alapkiképzésre épül, elemei közé tartoznak a fegyverhasználati ismeretek, a hadszíntéri elsősegélynyújtás, általános harctéri tudnivalók, járőrözési taktikák, valamint a fegyveres konfliktusokra vonatkozó jogi ismeretek.

A tájékoztatás szerint a brit védelmi minisztérium gyorsított eljárással az AK gépfegyvertípus különböző változatait szerezte be a kiképzéshez annak érdekében, hogy az ukrán katonák olyan fegyverekkel gyakorolhassanak, amilyeneket a tűzvonalban is használnak majd.



A tárca szerint a brit fegyveres erők Welsh Guards nevű alakulata 17 nap alatt több mint 2400 ilyen fegyvert tesztelt, biztosítandó, hogy e fegyverek az ukrán katonák rendelkezésére álljanak a kiképzési program elkezdéséhez.



A brit védelmi minisztérium szerint teljes mértékben London biztosítja a kiképzésben részes ukrán katonák egyéb felszerelését is, köztük hideg és meleg időben használatos katonai öltözeteket, személyi védőfelszereléseket, hálózsákokat és lövészárkok kiépítéséhez szükséges eszközöket.



Nagy-Britannia régóta Ukrajna egyik legnagyobb nyugati fegyverszállítója; az orosz invázió február végi kezdete óta Ukrajnának nyújtott brit katonai segély értéke eléri a 2,3 milliárd fontot (1100 milliárd forint).



London eddig több száz hordozható légvédelmi rakétarendszert, több mint ötezer könnyű páncéltörő fegyvert, nagy hatótávolságú precíziós rakétafegyverzeti rendszereket, páncélozott járműveket, a hadszíntéri utánpótlás eljuttatására szolgáló, nagy teherbírású drónokat, több ezer éjjellátó berendezést, 155 milliméteres önjáró tüzérségi lövegeket és tüzérségi ütegek lokalizálására alkalmas radarrendszereket adott át az ukrán hadseregnek.