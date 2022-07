Világgazdaság

Srí Lanka miniszterelnöke lemondott a gazdasági összeomlás közepette

Ranil Wickremesinghe Srí Lanka-i miniszterelnök szombaton közölte pártja vezetőivel, hogy hajlandó lemondani, és lehetővé teszi egy új kormány megalakítását. Döntésére azt követően került sor, hogy Gotabaya Rajapaksa elnök elmenekült rezidenciájáról, mielőtt tüntetők tömege megrohamozta az épületet.



Wickremesinghe hivatala közleményben jelentette be a hírt, mintegy két órával azután, hogy a miniszterelnök leült a politikai vezetőkkel, hogy megoldást keressenek a dél-ázsiai országot sújtó politikai válságra. A választások megtartásáig valószínűleg a parlament elnöke lesz a megbízott miniszterelnök.



Wickremesinghe hivatali ideje rövid volt, május közepén kezdődött, amikor Mahinda Rajapaksa, a jelenlegi elnök, Gotabaya Rajapaksa testvérét leváltotta. Az elnök még nem mondott le, annak ellenére, hogy szombaton tüntetők hada rohamozta meg colombói rezidenciáját.



Több törvényhozó követelte Rajapaszka lemondását, akinek tartózkodási helye jelenleg ismeretlen.



Srí Lankán már több hónapja zavargások uralkodnak, az élelmiszer- és üzemanyaghiány miatt az árak az egekbe szöktek. Az ország májusban - története során először - nem fizette ki külföldi adósságát. A hónap elején üzemanyag-fejadagolást vezettek be, és a Srí Lanka-i benzinkutaknál mindennapos látványossággá váltak a fegyveres rendőrök és katonák.



Srí Lanka pénzügyi válsága részben a Covid-19 járványnak tudható be, amelynek következtében a szigetország létfontosságú turisztikai bevételektől esett el. A magas kormányzati kiadások és az adócsökkentések aztán kimerítették az államkasszát, és az állam azon kísérletei, hogy a külföldi kötvényeket a pénznyomtatás fokozásával fizesse ki, az infláció ugrásszerű növekedéséhez vezettek.



Nem sokkal azután, hogy Wickremesinghe bejelentette, hogy hajlandó lemondani, a háza előtt folytatódtak a tüntetések, és a jelentések szerint a rohamrendőrök könnygázt vetettek be a tüntetők ellen.