A Pentagon alvállalkozójaként Biden fia a halálos ebolavírust tanulmányoztatta Ukrajnában - Moszkva

A Hunter Biden alapjából finanszírozott Metabiota nevű cég Délnyugat-Ukrajnát vette célba a halálos ebolavírus kutatására, amely Afrika egyes részein endémiás - állította pénteki tájékoztatóján az orosz védelmi minisztérium. A katonai tisztviselők egy dokumentumot idéztek, amelyet orosz csapatok állítólag a kelet-európai országban zsákmányoltak.



Az ukrajnai Odessza kikötővárosban található Mecsnyikov Nemzeti Egyetemet állítólag az amerikai cég választotta ki a programjára.



Az orosz hadsereg szerint csapatai Ukrajnában elfogtak egy dokumentumot, amelyet a Pentagon Védelmi Fenyegetéscsökkentő Ügynöksége - a tömegpusztító fegyverek elleni küzdelemmel megbízott szerv - állított össze. A 2005 és 2016 közötti időszakot felölelő jelentés állítólag az ukrajnai katonai projektek továbbfejlesztésének terveit vázolja fel.



Az orosz védelmi minisztérium szerint a Metabiota és az Ebola-vírussal való érintettsége is szerepel a dokumentumban.



A minisztérium szerint a Pentagon vállalkozója, a Metabiota korábban részt vett a nyugat-afrikai Ebola-járvány utóhatásainak kezelésében. A cég fő célja azonban állítólag a vírus "rendkívül virulens" törzseinek összegyűjtése és az Egyesült Államokba szállítása volt.



Az orosz hadsereg a továbbiakban azt állította, hogy a Metabiota tevékenysége és a halálos betegség elleni tényleges küzdelem közötti "egyértelmű ellentmondás" miatt Jarbas Barbosa, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyik ágának számító Pánamerikai Egészségügyi Szervezet (PAHO) akkori igazgatóhelyettese állítólag azt javasolta, hogy vonják vissza a cég munkatársait. A tisztviselő aggódott amiatt, hogy az amerikai céggel való együttműködés aláássa a WHO hírnevét.



"Tekintettel arra, hogy a betegség nem endémiás, ráadásul Ukrajnában soha nem is azonosították, logikusan felmerül a kérdés, hogy szükség van-e ilyen kutatásra, és mi a valódi célja" - jegyezték meg az orosz védelmi minisztérium tisztviselői.



Moszkva azt állítja, hogy mindez "az USA stratégiájának része, amely a különösen veszélyes kórokozók kutatását harmadik országokba helyezi át".



Orosz tisztviselők azt is javasolták, hogy az amerikai társadalom ismerje meg a történetet, és esetleg tegyen fel kérdéseket az amerikai kormány tevékenységével kapcsolatban, amely nyilvánvalóan sérti a biológiai fegyverekről szóló egyezményt.



Nem ez az első eset, hogy moszkvai tisztviselők azzal vádolják az Egyesült Államokat, hogy halálos vírusokkal és baktériumokkal kapcsolatos titkos kutatásokat végeznek ukrán földön.



Washington az ilyen állításokat következetesen hamisnak minősítette.