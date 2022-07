Összeomlott a gazdaság, elmenekült az államfő, a tüntetők megrohamozták az elnöki rezidenciát Srí Lankán - videó

Gotabaja Radzsapaksza Srí Lanka-i elnöknek a jelentések szerint el kellett menekülnie a fővárosból, Colombóban lévő rezidenciájáról, mivel több ezer tüntető vette körbe az épületet, lemondását követelve.



Egy helyi forrás az AFP-nek szombaton azt mondta, hogy az államfőt "biztonságba helyezték", a katonák figyelmeztető lövéseket adtak le, hogy sakkban tartsák a tüntetőket.



A Reuters védelmi minisztériumi forrásokra hivatkozó jelentése szerint Radzsapakszát már pénteken egy másik helyszínre vitték a hétvégére tervezett tüntetés előtt. A biztonsági erők kísérletei, hogy megakadályozzák a tüntetők bejutását az elnöki rezidenciára, a jelek szerint kudarcot vallottak - mondta a lapnak egy szemtanú.



A NewsFirst helyi tévécsatorna által közzétett felvételeken látható, amint a tüntetők, néhányan Srí Lanka-i zászlókkal a kezükben, behatolnak az épületbe. A rezidencia belsejéből készült Facebook-közvetítés szintén azt mutatta, ahogy a tüntetők elözönlik az épületet.



A feltételezések szerint 100 000 fős tömeg gyűlt össze az elnöki rezidencia körül az ország 1948 óta legsúlyosabb gazdasági válsága közepette.



Médiajelentések szerint eddig 33 ember sérült meg, két tüntető állapota kritikus.



A Srí Lanka-i miniszterelnök rendkívüli ülést hívott össze a politikai pártok vezetőinek részvételével a válság megoldása érdekében - jelentette az indiai média. Ranil Wickremesinghe a jelek szerint arra is kérte a házelnököt, hogy hívja össze az ország parlamentjét.



Srí Lankát egyidejűleg üzemanyag- és élelmiszerválság sújtja, amelyet a Covid-19 járvány következményei idéztek elő, ami visszaesést okozott a turizmusban és devizahiányhoz vezetett. Ennek következtében Srí Lanka képtelen fizetni az importért, és a külső adóssággal kapcsolatban április közepén bejelentett fizetésképtelenség miatt az ország nem tud többé kölcsönt felvenni külföldi befektetőktől.



A legújabb válság országszerte tüntetéseket váltott ki, amelyek már hónapok óta tartanak, különösen a fővárosban, Colombóban. A tüntetők Gotabaja Radzsapaksza elnök lemondását követelik rossz gazdálkodás miatt.

Have a look at the top developments on the crisis in #SriLanka.



- Protesters breach Janadhipata Mawatha



- 33 injured, 2 critical amid protests



- Protestors demand resignation of #GotabayaRajapaksa@RichaSharmaB pic.twitter.com/ETehlWCU6R