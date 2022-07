Morbid

Eladta a hullák testrészeit egy temetkezési vállalat tulajdonosa Amerikában

A Sunset Mesa temetkezési vállalatot üzemeltető Megan Hess beismerte, hogy több száz holttestet és testrészeket lopott el, és azokat továbbértékesítette olyan magánszemélyeknek és cégeknek, akik tudományos, orvosi és oktatási célokra vásárolták meg őket - derül ki a héten benyújtott vádalkuból.



Hess ellen eredetileg édesanyjával, Shirley Kochhal együtt - akivel együtt vezették a Colorado állambeli Montrose városában található ravatalozót - hat közokirat-hamisítás és három rendbeli veszélyes anyag szállítása miatt emeltek vádat 2020 márciusában. Kevesebb vádpontban - egy postai csalás és egy bűnsegédlet vádjában - bűnösnek vallotta magát, mindössze hetekkel a tárgyalása megkezdése előtt.



A vádalku szerint Hess már 2010-ben kidolgozott egy tervet a testrészek ellopására és eladására, és a jövedelmező műveletet 2018-ig folytatta. Miután 2009-ben Kochhal együtt megnyitották a temetkezési vállalkozást, a páros egy nonprofit "donorszolgáltató" céget indított ugyanezen a címen, és az elhunytak testrészeit adták el, miközben hamis hamvakat biztosítottak a gyászoló hozzátartozóknak, 1000 dollárt vagy annál többet számítva fel a családoknak a szolgáltatásért.



A két nőt azzal is megvádolták, hogy olyan holttesteket szállítottak a megrendelőiknek, amelyek pozitívak voltak egy sor fertőző betegségben, többek között hepatitis B és C, valamint HIV-ben, miközben a holttesteket betegségmentesnek minősítették.



Mivel minden egyes holttestért lényegében kétszeres pénzt kaptak, az anya-lánya páros megengedhette magának, hogy a versenytársaknál alacsonyabb árakat kérjen, így biztosítva a hatóságok szerint az új holttestek folyamatos utánpótlását. Egyik évben állítólag annyi pénzt kerestek csak a holttestekből kivont aranyfogakból, hogy az egész családot el tudták vinni Disneylandbe.



Hessre legfeljebb 20 év börtönbüntetés vár, bár az ügyészek 12 és 15 év közötti büntetést kérnek. Kochnak még mindig bíróság elé kell állnia, és akár 135 év szövetségi börtönbüntetésre is számíthat, ha minden vádpontban elítélik.



Matt Soper coloradói képviselő szerint Colorado államban a legkevésbé szabályozottak a temetkezési vállalkozások az Egyesült Államokban, de ez az eset arra ösztönözte a helyi hatóságokat, hogy változtatásokat kérjenek az állami törvényekben. Az egyik új szabályozás megtiltja a temetkezési vállalkozóknak, hogy testközvetítői üzleteket működtessenek, egy másik növeli a temetkezési vállalkozások hatósági felügyeletét az államban, egy harmadik pedig szigorítja a holttesttel való visszaélés jogi szankcióit.