Ukrajnai háború

Oroszország még bele sem kezdett igazán a háborúba - Putyin

Oroszország kész béketárgyalásokat folytatni Ukrajnával - jelentette ki csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz elnök, figyelmeztetve, hogy azoknak, akik elutasítják az ilyen kilátásokat, be kell látniuk, hogy a folyamatban lévő konfliktus elhúzódása csak megnehezítené az ilyen tárgyalásokat.



"Nem utasítjuk el a béketárgyalásokat, de azoknak, akik elutasítják, tudniuk kell, hogy minél tovább folytatják, annál nehezebb lesz tárgyalni" - mondta Putyin, figyelmeztetést intézve azokhoz, akik azt gondolhatják, hogy Oroszország már kimerítette a lehetőségeit a konfliktus közepette.



"Ma azt halljuk, hogy azt akarják, vereséget szenvedjünk a csatatéren. Nos, mit is mondhatnék? Próbálják csak meg. Még nem is kezdtünk el igazán semmit."



Putyin azt is mondta, hogy úgy tűnik, a Nyugat valóban hajlandó "az utolsó ukránig harcolni", ami szerinte "tragédia" az ukrán nép számára.



Az elnök az Egyesült Államok vezette NATO-t okolta a folyamatban lévő konfliktusért, hangsúlyozva, hogy veszélybe kerültek Oroszország következetes erőfeszítései egy tisztességes nemzetközi biztonsági rendszer létrehozására.



"A rakétavédelmi együttműködésre vonatkozó kezdeményezéseket elutasították, a NATO bővítésének elfogadhatatlanságára vonatkozó figyelmeztetéseket, különösen a volt szovjet köztársaságok kárára, figyelmen kívül hagyták" - mondta Putyin.



Ha a Nyugat célja az volt, hogy konfliktust provokáljon Oroszország és Ukrajna között, akkor ez nyilvánvalóan sikerült - ismerte el Putyin. Stratégiai szinten azonban a Nyugat már akkor vesztett, amikor Moszkva elindította katonai műveletét Ukrajnában - jelentette ki Putyin.



"Rá kellett volna jönniük, hogy már a különleges katonai műveletünk kezdetétől fogva vesztettek, mert annak kezdete egyben az amerikai világrend teljes összeomlásának kezdetét is jelenti."



Az elnök hozzátette, hogy a folyamatban lévő összeomlást "nem lehet megállítani".