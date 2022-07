Állatok

Négy fekete medvét lőttek ki egy alaszkai kempingben

Négy fekete medvét lőttek ki egy alaszkai kempingben, melyet anchorage-i hajléktalanoknak tartanak fenn, miután az alaszkai város legnagyobb menedékhelye bezárt.



Az alaszkai vadgazdálkodási minisztérium munkatársai kedden kilőttek egy nőstényt és két kölykét, valamint egy negyedik felnőtt példányt. A négy állat a város által fenntartott Centennial Park nevű kemping sátraiból lopott élelmet - írta csütörtökön a The Guardian online kiadása a városvezetésre hivatkozva.



Anchorage Alaszka legnagyobb városa csaknem 300 ezer lakossal, de a környék a medvék országa is.



A park a város keleti részén terül el a Chugach természetvédelmi terület és az Elmendorf-Richardson nevű katonai létesítmény között, a vadvédelmi szakemberek hatalmas medveélőhelynek nevezik környéket.



A vadvédelmi minisztérium szerint az anchorage-i lakosok mellett akár 350 fekete és 65 barna medve is él a területen.



Anchorage-nak ez a része "sűrűn lakott, ezért a medvék is elég aktívak" - mondta Cynthia Wardlow szóvivő.



Június 30-án a város bezárta a Sullivan Arénában lévő járványügyi tömegszállóját, amely az elmúlt két év alatt több száz hajléktalannak adott otthont - közölte az Alaska Public Media. Ezután néhány hajléktalan ember a Centennial Parkba költözött, elfoglalva a 84 szabad helyet, miután a kemping nem fogadott többé foglalásokat a lakosságtól.



A város polgármesterének szóvivője szerint a Centennial Parkban most 210 ember él, a város fokozott biztonságot nyújt a kemping lakóinak. Vettek "medvebiztos élelmiszertárolókat", és óránként takarítanak, hogy a szeméthelyzetet kezelni tudják. "Folytatjuk az ellenőrzést és a lakók oktatását a medvebiztonságra" - mondta a szóvivő.



A medvék behatoltak a sátrakba, hogy élelmet, tisztálkodó szereket és szemetet emeljenek el. Ha a medvék bemennek a sátrakba vagy építményekbe, az veszélyt jelent az emberre, így közbiztonsági kockázatnak tekinthetők és kilőhetők.



"A kemping munkatársai mindent megtesznek a medvékre ható vonzerő minimalizálásáért, de még mindig sok sátorban van élelem. Amíg ez nem változik, továbbra is be fognak menni a medvék a kempingbe" - írta egy közleményében Dave Battle, a minisztérium biológusa.



"Egy-egy medve megölése nagyon ideiglenes megoldás. A kemping elhelyezkedése miatt mindig több medve lesz a közelben, és nem tudjuk nekik megtanítani, hogy ne egyenek meg mindent, amit találnak" - mondta Battle.