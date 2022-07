Ítélet

Az EJEB elmarasztalta Görögországot egy migránsokat szállító hajót ért katasztrófa miatt

Az Emberi Jogok Európai Bírósága csütörtökön elmarasztalta Görögországot egy migránsokat szállító halászhajó hajótörése miatt, amely az Égei-tengeren történt 2014-ben.



A strasbourgi székhelyű testülethez 13 afgán, két szíriai és egy palesztin állampolgárból álló csoport nyújtott be keresetet az ügyben. A kérelmezők egy része a halászhajó fedélzetén tartózkodott, amikor a baleset megtörtént, másik részét a halálos áldozatok hozzátartozói alkotják. A hajón 27-en utaztak, a katasztrófában 11-en vesztették életüket.



A felperesek szerint a hajótörést az okozta, hogy a görög parti őrség hajója nagy sebességgel haladt a halászhajó felé, hogy visszaterelje a török vizek felé. A görög nemzeti hatóságok viszont azt állítják, hogy a halászhajót megpróbálták a sziget felé vontatni a fedélzeten tartózkodók megmentése érdekében, és azért borult fel, mert a migránsok pánikba estek, és hirtelen mozdulatokat tettek.



Az EJEB úgy ítélte meg, hogy a görög hatóságok "nem folytattak alapos és hatékony vizsgálatot, hogy fényt derítsenek a hajótörés körülményeire, és nem tettek meg mindent annak érdekében, hogy védelmet nyújtsanak a katasztrófa áldozatainak". A bíróság felhívta a figyelmet arra is, hogy a görög parti őrség nem kérelmezett "mentésre alkalmas vízi járművet", amikor a baleset megtörtént, "ami komoly kérdéseket vet fel a művelet végrehajtásának és megszervezésének módjával kapcsolatban".



Az Európa Tanács felügyelete alatt működő emberi jogi bíróság "embertelen és megalázó bánásmódot" is megállapított a görög hatóságok részéről, amiért a baleset túlélőit a szárazföldön "indokolatlan testmotozásnak" vetették alá.



A bíróság összesen 330 000 euró kártérítést ítélt meg a 16 kérelmezőnek.