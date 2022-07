Románia

Erdélyi szervezet: több mint 150 ezer magyar kimaradhat a romániai népszámlálásból

Továbbra is lassan halad a romániai népszámlálás második, személyes lekérdezésen alapuló szakasza, és így akár több mint 150 ezer magyar is kimaradhat a népszámlálásból - figyelmeztettek a cenzussal kapcsolatos tudnivalókat ismertető és a lakosságnak magyar nyelvű segítséget nyújtó Nepszámlálás.ro honlap működtetői.



A kolozsvári Közpolitikai Elemző Központ Egyesület által indított honlap közleményét csütörtökön ismertették az erdélyi magyar lapok.



A közlemény szerint bő egy héttel a népszámlálás tervezett vége előtt a statisztikai intézet által becsült lakosság mintegy egynegyede még nincs regisztrálva. A jelentős magyar lakosságú megyék helyzete is kedvezőtlen: Kolozs megyében 29, Szatmárban 24, Marosban 23, Biharban 19, Szilágyban 18, Hargita megyében 17, Kovászna megyében pedig a feltételezett lakosság 16 százalékát nem sikerült lekérdezni eddig.



A magyarlakta települések hatékonyságát elemezve megállapították, hogy akár több mint 150 ezer magyar kimaradhat az idei népszámlálásból, amennyiben nem sikerül javítani az összeírás ütemét. Alapvetően a nagyobb városokban, de sok faluban is gond van, olyan helyeken is, ahol számottevő a magyar lakosság száma és aránya. A jelentős magyarlakta városok közül a következők állnak gyengén: Temesvár (46 százaléka a becsült lakosságnak nincs még "megszámolva"), Kolozsvár (38), Marosvásárhely (32), Gyergyószentmiklós (30), Csíkszereda (28), Szatmárnémeti (28), Arad (26), Brassó (24), Nagyvárad (23) - írta közleményében a Népszámlálás.ro csapata.



Arra kérik a magyar lakosságot, hogy legyenek együttműködők a számlálóbiztossal. Fogadják abban az esetben is, ha már részt vettek az önkitöltéses szakaszban, illetve hívják fel telefonon, amennyiben a kérdezőbiztos nem találta őket otthon, de hagyott kopogtatócédulát.



Akik még nem vettek részt a népszámláláson, ezt jelezhetik a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) megyei, területi szervezeteinél, hogy értesítsék a lakcímüknek megfelelő körzet számlálóbiztosát - hívta fel a figyelmet a munkacsoport. Hozzáteszik: a hét végétől újabb lehetőség is nyílik a regisztrálásra, a statisztikai intézet ugyanis újra összeírópontokat nyit azokon a településeken, ahol ezt az önkormányzatok igényelték, és ott a számlálóbiztos helyben rögzíti az adatokat.



A kérdőíveket mindenkire vonatkozóan töltsék ki, akik a háztartásban éltek 2021. december 1-jén: gyerekekre, felnőttekre, idősekre és azokra is, akik éppen nincsenek otthon, vagy ideiglenesen külföldön tartózkodnak. Arra is vigyázzanak - és ezt mindenképpen ellenőrizzék is -, hogy mindenkinek helyesen legyen beírva az etnikuma, az anyanyelve és a felekezeti hovatartozása - figyelmeztetett a Népszámlálás.ro közleménye.

Romániában július 17 -én ér véget a népszámlálás hagyományos, személyes megkereséses időszaka, amelynek során azokat keresik fel a számlálóbiztosok, akik nem vagy hiányosan töltötték ki interneten a cenzus kérdőívét a március 14. és május 27. közötti online önkitöltéses szakaszban.