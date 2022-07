Olaszország

Genovában megkezdődött a 2018-as hídomlás miatti per

A genovai bíróságon csütörtökön megnyitották, majd rögtön el is napolták szeptember 12-ére a 2018. augusztus 14-én történt, 43 halálos áldozatot követelő hídomlás miatt elindított büntetőpert.



A pernek 59 vádlottja van, az első tárgyaláson csak védők jelentek meg.



Az épület előtt az áldozatok rokonai várakoztak, valamint több tucatnyi újságíró, akik tiltakoztak amiatt, hogy sem kamerát, sem mikrofont nem szabad bevinni a tárgyalásra.



"Végre kiderül, kit terhel felelősség a Morandi-híd összeomlása miatt" - jelentette ki Guido Carlo Alleva ügyvéd, aki az első számú vádlottnak, Giovanni Castelluccinak, az Olasz Autósztráda-társaság (Aspi) volt ügyvezető igazgatójának a védelmét képviseli. Az ügyvéd kijelentette: a bíróságon bizonyítani fogják, hogy a híd összeomlásához kivitelezési hibák vezettek.



A tervezőjéről, Riccardo Morandiról elnevezett hidat 1963 és 1967 között építették meg a Gevona két részét elválasztó Polcevera-völgy felett.



A híd egy része 2018. augusztus 14-én zuhant a mélybe, miközben a rajta átvezető sztrádán és az alatta lévő utakon is járművek és gyalogosok közlekedtek.



Azon túl, hogy 43-an életüket vesztették a katasztrófában, több mint 560 embert ki kellett költöztetni az érintett városnegyedből, amelyet később le is bontottak. A híd elbontása 2019 februárjától augusztusáig tartott.



A várost oltalmazó Szent Györgyről elnevezett új hidat 2020 augusztusában avatták fel.



A bírósági tárgyalást négy évig tartó hatósági vizsgálat előzte meg. A vádlottak között szerepelnek az Aspi és a híd ellenőrzésével és karbantartásával megbízott vállalat (Spea) volt vezetői, valamint a római infrastrukturális és közlekedési tárca egykori és jelenlegi vezetői. A vádlottakat egyebek között többrendbeli emberöléssel, halálos közút baleset okozásával, közlekedésbiztonsági szabálysértéssel, hivatali mulasztással, a munkahelyi biztonsági előírások megsértésével vádolják.



Számítások szerint az elsőfokú perben legkorábban 2024-ben születhet ítélet. A vádlottak ügyvédei máris a szerintük nem törvényszerű vizsgálati szakasz megismétlését szorgalmazzák. Az áldozatok rokonai viszont hangoztatták, hogy további időhúzással egyes bűncselekmények akár el is évülhetnek.



A Morandi-híd leomlása következményeként az Olasz Autósztráda-társaság tavaly visszakerült állami tulajdonba. Előtte több mint húsz évig a Benetton-cég vezette befektetői csoport irányította.