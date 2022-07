Horvátország

Horvát pénzügyminiszter a lemondásáról: most jött el az ideje a visszavonulásnak

Zdravko Maric horvát pénzügyminiszter szerint most jött el az ideje annak, hogy visszavonuljon a politikától, miután az államháztartás terén az összes legfontosabb cél megvalósult. Erről csütörtöki sajtótájékoztatóján beszélt, egy nappal azután, hogy hivatalosan is benyújtotta lemondását.



Úgy véli: azzal, hogy az európai uniós tagországok pénzügyminisztereinek tanácsa a jövő héten jóváhagyja Horvátország csatlakozást az euróövezethez, az ő feladatai is véget értek a kormányban.



"Az eredmények kézzelfoghatók, a kitűzött célokat sikerült elérni" - hangsúlyozta Maric.



"Amit érzek, az az elégedettség, a kiteljesedés és a büszkeség érzése, hogy tagja lehettem annak a csapatnak, amely mindezt az évek során megvalósította" - mondta a pénzügyminiszter.



De hozzátette: nem tudja elképzelni, hogy politikusként folytassa, ezért más vizekre evez.



Kijelentette: "minden nehézség ellenére Horvátország minden eddiginél jobban teljesít gazdasági és pénzügyi fronton", és sokkal jobban ellenáll a válságoknak, mint korábban.



Arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy merre veszi az irányt, azt mondta: jelen pillanatban nincs munkamegállapodása sem horvát, sem európai intézménnyel vagy céggel. Úgy vélte, a legjobb években van, még számos területen ki tudja magát próbálni, de most a családja van az első helyen.



A miniszter megköszönte a kormánynak, Tihomir Oreskovic volt és Andrej Plenkovic jelenlegi kormányfőnek a támogatást, valamint méltatta utódját, Marko Primoracot, aki szerinte jó szakember, és biztosan meg fogja állni a helyét.