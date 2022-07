Hollandia

Egy holland menekültszervezet beperli a kormányt, ha nem javítja a menekültszállások körülményeit

A Vluchteligenwerk Nederland holland menekültügyi szervezet bírósághoz fordul, amennyiben a holland kormány augusztus elsejéig nem biztosít elegendő férőhelyet és megfelelő életkörülményeket a menekültszállásokon - idézte a szervezetet az NlTimes holland hírportál csütörtökön.



A szervezet szerint Hollandia megsérti az emberi jogok európai egyezményét azáltal, hogy nem tesz megfelelő lépéseket a férőhelyek számának rendezésére. A szervezet úgy véli, hogy a férőhelyhiány miatt a menekültközpontokban élhetetlen körülmények alakultak ki, a menekültek gyakran székeken alszanak, nincs lehetőség a tisztálkodásra sem. A Vluchteligenwerk közleményében azt írta, hogy a jelenlegi helyzetet a holland kormányzat alkalmatlansága okozta. A közlemény arra is rámutatott, hogy Hollandia megkülönböztetetten kezeli az ukrán menekülteket, mert számukra rövid időn belül sikerült 50 ezer férőhelyet teremtenie. A szervezet azt is követeli a holland államtól, hogy minden menekültcsaládnak biztosítson egy hálószobát és napi háromszori étkezést.



A NlTimes szerint a menekültszállásokkal kapcsolatos problémák a groningeni tartományban található Ter Apel regisztrációs központban a legszembetűnőbbek: a menekülteknek elvileg nem több mint hat napot kellene ott eltölteniük, amíg kérelmüket regisztrálják, de tartózkodásuk több hónapig is elhúzódhat, mivel más menekülttáborokban kevés a férőhely. Ennek következtében a központban túlzsúfoltság alakult ki.



Eric van der Burg menekültügyi államtitkár szerdán bejelentette, hogy a kormány két újabb regisztrációs központ megnyitását tervezi két észak-hollandiai, nem több mint 3000 lakost számláló kistelepüléseken, ahol 250-300 ember számára alakítanak ki férőhelyeket. A két település önkormányzata nem támogatja a kormányzat terveit.