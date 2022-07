Felrobbant a titokzatos amerikai Stonehenge, amely a kataklizma utáni világnak üzent - videó

Az amerikai Georgia államban egy rejtélyes emlékmű súlyosan megrongálódott egy robbanásban szerdán kora reggel. Később biztonsági okokból teljesen lebontották az objektumot.



Az állami és helyi hatóságok robbantásként vizsgálják az esetet. A gránitból készült Georgia Guidestones 1980-ban épült, és nyolc nyelven tartalmazott üzeneteket az emberiségnek, az "ész korának" szentelve.



"Az előzetes információk szerint ismeretlenek július 6-án, szerdán hajnali 4 óra körül robbanószerkezetet robbantottak" - áll a Georgia-i Nyomozóiroda közleményében, hozzátéve, hogy az Elbert megyei hatóságok a segítségét kérték a nyomozásban. A helyszínt jelenleg lezárták, amíg a tűzszerészek meg nem vizsgálják.



Christopher Kubas, az Elberton Gránit Egyesület ügyvezető alelnöke szerint az emlékmű egyik szárnya "teljesen megsemmisült", a zárókő pedig megsérült.



A dél-karolinai Greenville-i WYFF-TV által készített helikopteres felvételeken a négy függőleges oszlop egyikét darabokban látni a földön, és két nagyobb darab hiányzik az emlékmű tetején lévő vízszintes födémből.

"Szomorú vagyok az Egyesült Államok és a világ miatt" - mondta Kubas, rámutatva, hogy az emlékmű jelentős turisztikai látványosság volt, évente akár 20 ezren is meglátogatták.



Bár az emlékműre felírt üzeneteket egyesek ellentmondásosnak tartották, Kubas szerint azok talán a jövő generációinak szóltak, "talán egy kataklizmikus esemény után", hogy ne kövessék el ugyanazokat a hibákat, mint az őseik.



A GBI által szerda este közzétett videón látható, amint egy ezüstszínű szedán közeledik az emlékműhöz, és a robbanás pillanata. Egyelőre nem azonosították a gyanúsítottakat.

(2/3) The videos show the explosion and a car leaving the scene shortly after the explosion. No one was injured. pic.twitter.com/8YNmEML9fW