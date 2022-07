Katasztrófa

Újabb két halottat találtak az észak-olaszországi jégcsuszamlás területén

Kilencre emelkedett a megtalált áldozatok száma, miután további két ember holttestét találták meg az észak-olaszországi Dolomitok legmagasabb hegycsoportja, a Marmolada lejtőin, ahol a múlt hétvégén jégcsuszamlás történt - közölte Maurizio Fugatti, Trento autonóm megye kormányzója szerdán.



Két férfi holtteste került elő, valószínűleg olaszokról van szó.



További maradványokat is találtak, melyekről egyelőre nem tudni, hogy korábban megtalált áldozathoz tartoznak-e, vagy további halottról van szó.



A holttestek azonosítása Parma orvosszakértői intézetében zajlik.



Az eltűntek száma így háromra csökkent. A jégfal leomlásának helyszínét egész szerdán drónokkal kutatták át. Az alpesi mentőszolgálatot vezető Maurizio Dellantonio bejelentette, hogy csütörtökön kutyákkal akarják folytatni az eltűntek keresését.



"Erkölcsi kötelességünknek tartjuk, hogy az eltűnteket megtaláljuk, és visszaszolgáltassuk holttestüket családjaiknak" - nyilatkozta Luca Zaia venetói kormányzó. Úgy vélte, a katasztrófa megjósolhatatlan volt.



Továbbra is hét sérült szorul kórházi kezelésre: négy beteg Trento kórházába, a többi három más venetói kórházakba került. A korábban intenzíven kezelt két német sérült állapota javult.



A hegyoldalon található Canazei városában és az egész térségben szombatra gyásznapot hirdettek meg. Trento érseke és Vicenza püspöke mutat be közös misét.



Kedden a hegyszakaszra felvezető összes utat lezárták. A jégcsuszamlás területén radarokkal tartják ellenőrzés alatt a gleccser többi részét.



A jégtábla a Punta Rocca közelében tört le a Marmolada csúcsához vezető útvonal mentén.



A vasárnap bekövetkezett jégcsuszamlást a rendkívül magas hőmérséklettel magyarázzák: szombaton csúcshőmérsékletet, 10 Celsius-fokot mértek a Marmolada csúcsán.