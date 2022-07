Spanyolország

Két év szünet után Pamplonában ismét kezdetét vette a bikafuttatásról híres San Fermín-ünnep

A városháza balkonjáról jelzőrakéta kilövésével, a téren összegyűlt többezres ünneplő tömeg előtt nyitották meg a nyolc és fél napig tartó szüntelen mulatozást. 2022.07.06 17:57 MTI

A koronavírus-járvány okozta kétéves kényszerszünet után ismét kezdetét vette a bikafuttatásról híres San Fermín-ünnep az észak-spanyolországi Pamplonában szerdán.



A városháza balkonjáról jelzőrakéta kilövésével, a téren összegyűlt többezres ünneplő tömeg előtt nyitották meg a nyolc és fél napig tartó szüntelen mulatozást, amelynek keretében az utcai eszem-iszom mellett összesen 523 programot, koncerteket, sporteseményeket, táncmulatságokat és egy nemzetközi tűzijátékversenyt is megrendeznek.



A legnagyobb érdeklődés a naponta reggel nyolc órakor kezdődő bikafuttatásokat övezi, amelyeket a spanyol közszolgálati televízió (TVE) élőben is közvetít.



A csordák az óváros szélén felállított karámtól mintegy 850 métert tesznek meg a szűk, macskaköves utcákon át a város bikaviadal-arénájáig, miközben előttük, mellettük több ezer ember fut.



2019-ben, amikor utoljára rendezték meg a város védőszentjének tiszteletére tartott ünnepségsorozatot, 13 800-an indultak a nyolc nap alatt, közülük nyolcan szenvedtek szúrt sérülést a bikák szarvaitól.



Egy futam ideje átlagosan négy perc, de 1975-ben kevesebb mint két perc alatt teljesítették a távot az eddigi rekorder bikák.



A bikafuttatások 16 emberéletet követeltek, az utolsó haláleset 2009-ben történt.



A San Fermín-ünnep világhírnevét Ernest Hemingway amerikai írónak köszönheti, aki 1926-ban megjelent Fiesta (A nap is felkel) című regényében állított irodalmi emléket az eseménynek.



Évről évre rengetegen utaznak Pamplonába belföldről és külföldről egyaránt, hogy átéljék az ünnep hangulatát, most is mintegy egymillió turistára számítanak a szervezők.



Idén 2700 rendfenntartó vigyáz a biztonságra, akik között egy európai együttműködés keretében holland, német, olasz, francia, portugál és román rendőrök is lesznek.



A helyi önkormányzat tájékoztatása szerint az esemény költségvetése 1,7 millió euró, de a város mintegy 150 millió eurós bevételt remél ezekben a napokban.