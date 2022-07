Kábítószer

Akár 200 kiló kábszert is át tudnak vinni a Gibraltári-szoroson ezek a víz alatti drónok - videó

A spanyol rendőrség lefoglalt három olyan pilóta nélküli víz alatti drónt, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy nagy mennyiségű kábítószert szállítsanak át a Marokkót és Spanyolországot összekötő Gibraltári-szoroson - közölték a hatóságok hétfőn.



Ez az első alkalom, hogy a spanyol rendőrségnek sikerült ilyen típusú járművet elfognia. Állítólag francia kábítószer-kereskedőknek akarták átadni őket kokain szállítására. Az akció során nyolc gyanúsítottat is letartóztattak.



A sajtóközlemény szerint két drónt összeszereltek, egy másik pedig már majdnem készen állt az indulásra. Ezek a jelek szerint egyenként akár 200 kg rakományt is szállíthatnak. "Ezek az eszközök lehetővé tehetik a kábítószer-kereskedők számára, hogy nagy mennyiségű kábítószert szállítsanak távolról a Gibraltári-szoroson keresztül" - közölte a rendőrség.



A hatóságok szerint a banda álpadlót helyezett a járművekbe, hogy kábítószert szállítsanak. A rendőrök legalább 13 különböző típusú, kábítószer-kereskedelemre használt járművet foglaltak le, egyes rekeszek a pótkocsik belsejében voltak, és 800 kg rakomány befogadására voltak alkalmasak.



A rendőrség nagy mennyiségű kábítószert is lefoglalt, köztük 145 kg hasist, 8 kg marihuánát, valamint több mint 157 000 euró (164 000 dollár) készpénzt.



A 14 hónapig tartó nyomozás során kiderült, hogy a letartóztatottak logisztikai szolgáltatásokat nyújtottak különböző bűnbandáknak, amelyeknek Olaszországban, Franciaországban és Dániában voltak ügyfeleik.



Spanyolország továbbra is jelentős kábítószer-kereskedelmi csomópont, mivel közel van Marokkóhoz, amely a kannabisz egyik vezető termelője és az Európába irányuló kokainszállítmányok tranzitpontja. Spanyolország szoros kapcsolatokat ápol a kokaintermeléséről hírhedt dél-amerikai gyarmatokkal is.

🚩Desmantelada una organización que fabricaba #drones y #semisumergibles capaces de cruzar el Estrecho con hasta 200 kg de droga



📍Hay 8 personas detenidas en #Cádiz, #Málaga y #Barcelona



👉1ª vez que se intervienen vehículos que operan bajo el agua sin tripulación a bordo pic.twitter.com/P81cRwjIVx — Policía Nacional (@policia) July 4, 2022