Ukrajnai háború

Az Ukrajnának küldött nagy mennyiségű fegyver a Közel-Keletre és a feketepiacra kerül

A Nyugat által Ukrajnának küldött fegyverek egy része nem jutott el rendeltetési helyére, és tovább szíthatja a konfliktust - figyelmeztetett kedden Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter.



Egy minisztériumi ülésen felszólalva Sojgu azt mondta, hogy "a kollektív Nyugat az ukrajnai konfliktus elhúzódásának reményében folytatja a nagyszabású fegyverszállításokat a kijevi rezsimnek".



"Már több mint 28 ezer tonna katonai rakományt szállítottak az országba" - árulta el a védelmi miniszter.



Az orosz hadsereg információi szerint azonban "a Nyugat által Ukrajnának szállított külföldi fegyverek egy része a közel-keleti térségben terjed, és a feketepiacra is kerül" - mondta Sojgu.



A miniszter megjegyzései nem sokkal azután hangzottak el, hogy az orosz RT nyomozása szerint az USA, Nagy-Britannia és más NATO-országok Ukrajnának szánt "gyilkos segélyszállítmányai" a dark webes piacterek megjelenéséhez vezettek, ahol a fegyverek egy része megvásárolható.



Az ukrán kereskedők azt állítják, hogy nem csak kézifegyvereket vagy testpáncélokat kínálnak, hanem olyan kifinomult hardvereket is, mint a Javelin és NLAW páncéltörő rendszerek, valamint a Phoenix Ghost és Switchblade robbanószerkezetű drónok. Nem zárható ki azonban teljesen, hogy az eladóknak valójában nincsenek raktáron a fegyverek, mivel az RT nyomozói egyetlen vásárlást sem bonyolítottak le.



A múlt hónap végén a G7-országok ígéretet tettek arra, hogy minden lehetséges formában támogatást nyújtanak Ukrajnának "addig, amíg szükséges". Boris Johnson brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök hangsúlyozta, hogy országaik továbbra is szállítanak fegyvereket Kijevnek, hogy "megerősítsék a kezüket mind a háborúban, mind a jövőbeli tárgyalásokon".



Múlt hónapban az Interpol vezetője, Jürgen Stock arra figyelmeztetett, hogy az ukrajnai konfliktus miatt számos fegyver fog megjelenni a feketepiacon.



Áprilisban egy amerikai tisztviselő a CNN-nek azt mondta, hogy a Fehér Ház "szinte nulla" képességgel rendelkezik az Ukrajnának küldött fegyverek nyomon követésére.



Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter májusban azt mondta, hogy az Egyesült Államok által szállított fegyverek nyomon követésének és védelmének fontosságáról tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és Alekszej Reznyikov védelmi miniszterrel, akik biztosították arról, hogy szemmel tartják azokat.



Moszkva óva intett attól, hogy nyugati fegyvereket szállítsanak Ukrajnának, azzal érvelve, hogy ez csak meghosszabbítja a harcokat, miközben növeli az Oroszország és a NATO közötti közvetlen katonai konfrontáció kockázatát. Oroszország azt is világossá tette, hogy erői minden ukrán területen lévő külföldi fegyvert legitim célpontnak tekintenének.