Háború

Zelenszkij: az oroszok Európáért jönnek!

Oroszország Ukrajnát kiindulópontként használhatja más európai államok elleni támadásokhoz - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Olyan biztonsági garanciákat kért a Nyugattól, amelyeket Ukrajna élvezhetne, miközben nem tagja az Egyesült Államok vezette katonai blokknak, a NATO-nak.



"Olyan biztonsági garanciarendszerre van szükségünk, amely akkor is hatékony lenne, ha nem vagyunk a szövetség tagjai" - mondta Zelenszkij kedden a The Economist által szervezett kerekasztal-beszélgetésen.



"Oroszország úgy tekint országunk területére, mint egy támaszpontra, ahonnan más európai államokat is elfoglalhat. Azaz, Ukrajna biztonságának szavatolása azt jelenti, hogy hosszú távon egész Európa biztonságát biztosítjuk."



Azzal érvelt, hogy az európai biztonság "szürke zónái" lehetővé tették Oroszország számára, hogy csapatokat küldjön Ukrajnába.



Zelenszkij megemlítette a Budapesti Memorandumot, egy 1994-es megállapodást, amelynek értelmében Ukrajna lemondott szovjet korabeli nukleáris arzenáljáról, cserébe az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Oroszország ígéretéért, hogy agresszió esetén "segítséget nyújtanak" Ukrajnának. A három állam azt is megfogadta, hogy ők maguk nem támadják meg Ukrajnát.



Zelenszkij szerint a Budapesti Memorandum és a hasonló "biztosítékok" keretében nyújtott garanciák mára "megsemmisültek".



Oroszország többször hangoztatta, hogy a NATO terjeszkedése aláássa az európai biztonságot. Vlagyimir Putyin elnök az országban való katonai fellépés egyik okaként említette a blokk azon kísérleteit, hogy "megveti a lábát" Ukrajnában.