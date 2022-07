Háború

Beadta a fél világnak, hogy Ukrajnában önkénteskedik, miközben játéksisakban feszített

Egy Twitter-fiókot, amely állítólag egy Kijev-párti kanadai harcos ukrajnai kalandjait osztotta meg, töröltek, miután a mögötte álló személyt azzal vádolták, hogy meghamisította adatait. A képeken szereplő férfi a kritikusok szerint fegyverutánzatokkal és "játékfelszereléssel" pózolt.



A "kanadai ukrán önkéntes" Twitter-fiók mögött álló személy azt állította, hogy Ukrajnában harcol Oroszország ellen. Állítólagos kalandos életet élve, merész felderítő küldetésekre menve, orosz járőröket kerülgetve a Herszon régióban, és egyébként is kockáztatva az életét minden nap. Az általa közzétett képek azonban felkeltették pár szakértő figyelmét, akik gyanúsnak találták a tweeteket - jelentette a The Telegraph.



A múlt héten egy "Kung Flu Panda" nevű felhasználó által közzétett hosszú bejegyzés azt állította, hogy az "önkéntes" egy csaló. Az illető azt állította, hogy korábban is voltak kétségei a fiókkal kapcsolatban, de elmondása szerint azután vált bizonyossá, hogy a fotókon látható sisakot az airsoft-rajongók műanyag replikaként azonosították.

We knew this day would come, @CanadianUkrain1's big reveal...his battle rifle. TLDR Yes, it's all airsoft gear.⁰⁰Let's take a look at his loadout, piece-by-piece. Thread incoming!🧵 pic.twitter.com/NGwaQ7DuMt — Kung Flu Panda (@con_punk) July 1, 2022

A Ukraine Weapons Tracker, egy népszerű fiók, amely az ukrajnai haditechnikai eszközök képeit elemzi, egyetértett a vádakkal.



A fiókkal kapcsolatban már hónapokkal ezelőtt is voltak kételyek. Aric Toler, aki a Bellingcatnek dolgozik, azt mondta, hogy az interneten elérhető fotókat használja fel a fickó, erre onnan jött rá, hogy egyesek pont a sajátjai.

.@CanadianUkrain1's latest photograph allows us to demonstrate beyond a shadow of a doubt that the helmet he is wearing is an airsoft replica Mk7 helmet, and not an authentic Mk7 helmet. Let's take a ride. 🧵 pic.twitter.com/9lMcZ5WgVg — Kung Flu Panda (@con_punk) June 27, 2022

Egy másik felhasználó, a NexusIntel június közepén azt mondta, hogy sikerült rávenniük "a kanadai ukrán önkéntes"-t, hogy felfedje az IP-címet, ahonnan frissítette a Twitter-csatornáját. Ez a jelek szerint a kanadai Ontario tartományban található Cornwall városában volt.



"Az egyetlen igaz dolog, amit valaha is mondott, az volt, hogy szerintem kanadai" - jegyezte meg a felhasználó.

We passed by all the scandals before, but this is just getting ridiculous - the famous @CanadianUkrain1 account, who claims to be fighting on the side of Ukraine, is a liar. pic.twitter.com/57QADv7oEG — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 1, 2022

Erre reagálva fotókat posztolt a feltételezett felszereléséről, ezzel olyan bizonyítékot szolgáltatva, amely végül megcáfolta a harctéri tapasztalatait.



A Canadian Ukrainian Volunteer fióknak mintegy 120 ezer feliratkozója volt, mielőtt törölték.