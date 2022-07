Útközben hatalmas lyuk keletkezett a repülő oldalán, csak a szerencsén múlhatott, hogy nem történt tragédia - videó

Az Emirates Dubajból az ausztráliai Brisbane-be tartó járatának pilótái és utasai meglepődve tapasztalták, hogy a 14 órás utat úgy tették meg, hogy az Airbus A380-as oldalán egy hatalmas lyuk tátongott.



A légitársaságok biztonsági incidenseit nyomon követő Aviation Herald szerint az EK-430-as járat pénteki személyzete és utasai nagyjából 45 perccel azután, hogy a gép felszállt Dubaj fő repülőteréről, hangos csattanásról számoltak be. A pilóták úgy vélték, hogy a gép egyik gumiabroncsa robbanhatott ki, és riasztották a brisbane-i légiforgalmi irányítást, kérve a mentőszolgálat készenlétbe helyezését.



Miután a gép sikeresen landolt, és az utasok leszálltak a repülőgépről, a mérnökök egy nagy, tátongó lyukat találtak a bal oldali szárnyánál a burkolaton.



Az Emirates később elmagyarázta a The Independentnek, hogy az incidens az A380-as egyik gumiabroncsának műszaki hibája miatt következett be felszállás közben. A gumiabroncs megrepedt és megrongálta az "aerodinamikai burkolat egy részét" - mondta az Emirates szóvivője a lapnak. Megjegyezte, hogy az incidens "a repülőgép törzsére, vázára vagy szerkezetére nem volt hatással".



"A repülőgép biztonságosan landolt Brisbane-ben, és minden utas a menetrend szerint leszállt" - mondta a szóvivő.



A légitársaság közlése szerint az utasszállító repülőgépet már teljesen megjavították, a burkolatát kicserélték, ellenőrizték, és megkapta a hatóságok jóváhagyását is. Az A380-as vasárnap indult vissza Dubajba.

#Emirates #A380 departed @DubaiAirports and continued to @BrisbaneAirport when a tyre burst during landing gear retraction (within the wheel well) and punctured the fuselage.



Tyre pressure loss would be known to the pilots.

Fuselage damage probably wasn't. pic.twitter.com/yD7dR6LHNW