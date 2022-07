Tragédia

Hároméves baba esett le huszonkilencedik emeletről és szörnyethalt - videó

Meghalt egy 3 éves kisfiú, miután szombat délután kizuhant egy manhattani emeletes házból.



A New York-i rendőrség közlése szerint 11 óra körül érkezett a bejelentés, miszerint egy személy lezuhant a Harmadik sugárúton, a Kelet 12. utca közelében található épületnél Harlemben.



A kisgyermek a jelentések szerint az épület 29. emeletéről a 3. emelet közelében található állványzatra zuhant. Nem világos, hogy az erkélyről vagy egy nyitott ablakból esett-e ki.



A kiérkező mentők a kisfiút a Harlemi Kórházba szállították, ahol halottnak nyilvánították.



"Úgy véljük, hogy a gyermek az ablakon keresztül mászott ki, de hogy ez pontosan hogyan történt, azt jelenleg vizsgáljuk" - mondta a rendőrség szóvivője az Associated Pressnek. A lakás a harlemi Taino Towers lakóparkban található.



A New York-i törvények előírják a három vagy több lakással rendelkező épületek tulajdonosai számára, hogy ablakrácsokat szereljenek fel, ha 10 éves vagy annál fiatalabb gyermek lakik ott, vagy ha a bérlő vagy a lakó kéri. Nem világos, hogy ebben a konkrét lakásban felszereltek-e az ablakra bármilyen védelmi eszközt.



A szóvivő szerint a gyermek halála ügyében "aktív nyomozás" folyik, és a rendőrség beszélt két olyan személlyel, akik a fiú esésekor a lakásban tartózkodtak.