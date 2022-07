Ukrajnai háború

Görög miniszterelnök: az ukrajnai háború fordulópont Európa történelmében

Az ukrajnai háború nem pusztán egy esemény, hanem fordulópont Európa történelmében, mindent meg kell tenni, hogy hasonló konfliktus soha többé ne fordulhasson elő - jelentette ki Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök Strasbourgban, az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén kedden.



Kiriákosz Micotákisz, az EP Ez Európa című vitasorozata keretében elmondott beszédében hangsúlyozta, Európa soha nem látott változásokat tapasztal világszerte, köztük az Oroszország indította háborút Ukrajna ellen, a háború következtében kialakult gazdasági válságot, az élelmiszerhiányt és mindezeknek a társadalmakra gyakorolt hatásait.



"El kell kerülni a káoszt. Mi a béke, a nemzetközi világrend, a civilizáció és a demokrácia oldalán állunk. Ezért fellépünk azokkal szemben, akik határokat lépnek át és jogokat sértenek. Elutasítjuk a hatalomelvű fellépéseket" - fogalmazott.



Az országok közötti nézeteltéréseket a nemzetközi joggal és nem agresszivitással kell megoldani - mondta a görög miniszterelnök, majd úgy fogalmazott: "a fenyegetések előtt bezárjuk az ajtókat, ugyanakkor ablakot nyitunk a békés kapcsolatoknak".



Micotákisz kiemelte: a válságok megmutatták, hogy a kilábalás egyetlen ország számára nehéz feladat, de a közös megoldások eredményre vezetnek. Az önálló próbálkozások megakadályozzák a közös megoldást. Mivel a nemzeti kihívások gyakran európai kihívások is, nem lehet "nemzeti egoizmus" szerint cselekedni - jelentette ki.



Szavai szerint Európa védelmi politikájának átalakítására van szükség, ahogy a migráció tekintetében is közös megoldásokra, új intézkedésekre. Közölte: Görögország védelmezte Európát, amikor az unió keleti határán több ezer migráns inváziója fenyegetett Törökország felől. A migrációs helyzet nem oldódott meg - figyelmeztetett. Mai napig látható, hogy milyen szintű kihívásokkal kell szembenéznie Európának például Spanyolországban, ahogy folyamatos kihívást jelent a migránscsempészek nem szűnő tevékenységének felszámolása is - mondta.



Kijelentette: közös munkára, együttes megoldásokra van szükség. Meg kell erősíteni a demokráciákat, hogy a demagógiával, az álhírekkel, a félretájékoztatással szemben Európa fel tudjon lépni.



"Európa keményen megküzdött a szabadságáért. Kötelességünk megvédeni azt a jólétet és szabadságot, amelyekért az előző generációk megküzdöttek. Erősíteni kell az európai identitást" - fogalmazott.



Végezetül hangsúlyozta: a jelenlegi körülmények között a stabil államok az igazán erős államok. A folyamatosan változó világban az erős és önálló Európai Unió tudja egyesíteni az állampolgárokat, illetve egy ilyen EU lehet a világban a fejlődés motorja - tette hozzá beszédében a görög miniszterelnök.