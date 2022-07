Azt hitték, a tűzijáték ropog - több embert meglőttek a július 4-i ünnepségen - videó

A philadelphiai hatóságok vizsgálják azt a "biztonsági incidenst", amelynek következtében két rendőr lövés következtében megsebesült, és amely pánikot okozott a függetlenség napi ünnepségeken részt vevő több ezer ember között hétfő este.



Az incidens este 10 óra körül történt a Philadelphiai Művészeti Múzeum közelében, amikor emberek tömegei nézték a Wawa Welcome America fesztivál utolsó napján tartott koncertet követő tűzijátékot. Az interneten terjedő felvételeken pánikba esett ünneplők látszottak, amint fedezékbe menekülnek, de nem volt azonnal világos, hogy a káoszban megsérült-e valaki.

A hatóságok megerősítették, hogy egy autópálya-rendőr súrolt fejsérülést szenvedett, míg a tűzszerészek egyik tagját vállon lőtték. Mindkettőjüket stabil állapotban szállították kórházba a helyi média szerint.



Bár a rendőrség elismerte, hogy "biztonsági incidensről" van szó, és felszólította a lakosságot, hogy "kerüljék el a környéket", gyanúsítottakról és a lövöldözés körülményeiről nem volt azonnali információ.



Az incidens az Illinois állambeli Highland Parkban történt tömeges lövöldözést követte, ahol hétfőn korábban egy függetlenség napi felvonuláson legalább hat ember meghalt és kéttucatnyian megsebesültek. A feltételezett fegyverest végül kilencórás hajtóvadászat után elfogták, de a hatóságok még nem hozták nyilvánosságra indítékát, és nem emeltek vádat.

People run for blocks from the Welcome America Festival on the Ben Franklin Parkway after two police officers were shot while working in the area of 2500 Spring Garden Street. A truly terrifying scene on what was supposed to be a night of celebration. @CBSPhilly pic.twitter.com/Bye1OEzQmF