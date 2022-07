Világvége

A majomhimlő fertőzések megháromszorozódtak két hét alatt

Az elmúlt két hétben megháromszorozódott a majomhimlős megbetegedések száma Európában - közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO), figyelmeztetve, hogy "sürgős és összehangolt fellépésre" van szükség.



A WHO európai regionális igazgatója, Dr. Hans Kluge szerint június közepe óta hat új országból és területről jelentettek majomhimlős megbetegedéseket, így az összes eset száma 31-re emelkedett. Ugyanebben az időszakban a régióban az új megbetegedések száma megháromszorozódott, és elérte a 4500-at.



A Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat (IHR) sürgősségi bizottsága hamarosan felülvizsgálja a járvány kitörésének jelentőségére vonatkozó értékelését, árulta el Kluge. A bizottság jelenlegi álláspontja szerint a járvány "nem minősül nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzetnek".



"Egyszerűen nincs helye az elkényelmesedésnek - különösen itt, az európai régióban, ahol a járvány gyorsan terjed, és amely minden órával, nappal és héttel egyre inkább kiterjed a korábban nem érintett területekre" - mondta a regionális igazgató.



Kluge felvázolt egy sor intézkedést, amelyeket a kormányoknak meg kellene tenniük a probléma kezelése érdekében. Először is, mondta, "az országoknak gyorsan ki kell terjeszteniük a majomhimlő felügyeletét, beleértve a szekvenálást, és meg kell szerezniük a betegség diagnosztizálására és az arra való reagálásra való képességet". A WHO tisztviselője hangsúlyozta továbbá, hogy "szilárd közegészségügyi beruházásokra" van szükség, valamint a politikák átláthatóságára és a "megfelelő üzenetek" közlésére a nyilvánosság számára.



Eközben Kluge szerint a melegek "stigmatizálása" veszélyezteti a betegség elleni küzdelmet, mivel a megbetegedések 99%-a férfi betegeknél fordult elő - akiknek többségéről ismert, hogy más férfiakkal létesítettek szexuális kapcsolatot.

"A HIV elleni küzdelem során szerzett tapasztalatainkból tudjuk, hogy a megbélyegzés hogyan táplálja tovább a járványok kitörését és a pandémiákat, de ha hagyjuk, hogy a megbélyegzéstől való félelmünk megakadályozzon minket a cselekvésben, az ugyanilyen káros lehet" - mondta.



Az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központja szerint július 1-jéig 52 országban 5783 majomhimlős esetet regisztráltak, a legtöbbet az Egyesült Királyságból (1235 eset).



A WHO jelenleg nem javasolja a majomhimlő elleni tömeges oltást. Június 28-án azonban az amerikai kormány bejelentette, hogy a következő hónapokban közel kétmillió majomhimlő elleni oltóanyagot osztanak szét a "magas kockázatú egyének" között.



Június 21-én az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynöksége bejelentette, hogy "a majomhimlőnek való kitettség szempontjából fokozottan veszélyeztetett meleg és biszexuális férfiaknak oltóanyagot kell felajánlani a vírus közelmúltbeli kitörésének megfékezésére".



A majomhimlő kezdeti tünetei közé tartozik a láz, fejfájás, izomfájdalom, hátfájás, duzzadt nyirokcsomók, hidegrázás és kimerültség. A kiütés gyakran az arcon kezdődik, majd átterjed a test más részeire is, bár a WHO megjegyezte, hogy a jelenlegi járványban érintett betegeknél a nemi szerveken és a végbélnyíláson alakulnak ki elváltozások, és nem a fertőzés hagyományos, influenzaszerű tünetei.



A vírus az elváltozásokkal, testnedvekkel, légzőszervi cseppekkel, valamint szennyezett anyagokkal való szoros érintkezés útján terjedhet.