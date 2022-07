Tragédia

Folytatódik a kutatás az észak-olaszországi jégcsuszamlás eltűntjei után

Több mint húsz eltűntet keresnek az észak-olaszországi Dolomitok legmagasabb hegycsoportjának, a Marmoladának a lejtőin, ahol az elmúlt hétvégén jégcsuszamlás történt - közölte a katasztrófa körülményeit vizsgáló trentói ügyészség hétfőn.



A jelenlegi információk szerint az eltűntek között nincsenek magyarok.



A mentőegységek hétfő dél körül ideiglenesen felfüggesztették a kutatást a rossz időjárási körülmények miatt. A többnapos kánikula után megérkezett a csapadék, ami a szakemberek szerint tovább lazíthatja a jégfalat, de erős szelet és jégesőt is várnak.



Veneto tartomány kormányzója, Luca Zaia úgy nyilatkozott, hogy a rossz idő beálltáig harmincöt mentőegység kutatott az eltűntek után. "Tragikus a katasztrófa mérlege, azt hittük, a gyors mentéssel többeket tudunk megmenteni" - mondta Luca Zaia.



A venetói katasztrófavédelmet vezető Gianpaolo Bottacin hozzátette, hogy amint lehetséges, drónokkal is folytatják az eltűntek keresését.



A hatóságok legfrissebb listája szerint 22 embert keresnek: tizenhét olaszt és öt külföldit. Az olaszok többsége Trento területéről vagy Veneto tartományból származik. A trentói csendőrség közlése szerint a külföldiek között cseh állampolgárok is vannak.



Vasárnap estig hat holttestet találtak meg, köztük van két olasz alpesi vezető. Szintén csendőrségi közlés, hogy hétfőn újabb holttestet találtak, így a halálos áldozatok száma hétre emelkedett.



A helyi mentők szerint tucatnyi embert temetett be a hó. A jégtábla Punta Rocca közelében tört le a Marmolada csúcsához vezető útvonal mentén.



A sérültek száma nyolc, kettejüknek súlyos az állapota: egy 67 éves német férfiről és egy 58 éves német nőről van szó, mindkettejüket intenzív osztályon kezelik. A helyszínre tart Mario Draghi miniszterelnök és Fabrizio Curcio, a katasztrófavédelem vezetője, de a rossz idő miatt egyelőre csak Trento városáig jutottak el.



A vasárnap bekövetkezett jégcsuszamlást a rendkívül magas hőmérséklettel magyarázzák: szombaton csúcshőmérsékletet, 10 Celsius-fokot mértek a Marmolada csúcsán.