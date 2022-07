Vélhetően nem terrorcselekmény volt a koppenhágai lövöldözés

Vélhetően nem terrorcselekmény volt a hét végi, három halálos áldozattal járó koppenhágai lövöldözés - jelentette be a dán főváros rendőrfőnöke hétfőn.



Sajtótájékoztatóján Soren Thomassen elmondta, hogy a 22 éves gyanúsított - akit azóta őrizetbe vettek - egyedül követte el tettét, hozzátéve, hogy a férfi mentális problémákkal küzd.



A három halálos áldozat két 17 éves dán, és egy 47 éves orosz állampolgár. A sérültek között két dán és két svéd állampolgár van, őket súlyos sérülésekkel szállították kórházba, de a hétfő reggeli beszámolók szerint stabil állapotban vannak.



II. Margit királynő, Frigyes koronaherceg és Mária koronahercegné vasárnap esti nyilatkozatában összetartásra és törődésre szólított fel, s háláját fejezte ki a rendőrség, az egészségügyi- és mentőszolgálat felé, "gyors és hatékony reakciójukért". Mint írták, "legmélyebb együttérzéssel" gondolnak az "áldozatokra, a családjaikra és mindenkire, aki érintett a tragédiában".



Dánia miniszterelnöke, Mette Frederiksen is elítélte a vasárnapi "felfoghatatlan, szívszorító, értelmetlen" eseményeket, s ugyancsak az összetartás és a kölcsönös támogatás fontosságára hívta fel a figyelmet.



A tragédia miatt elhalasztották Harry Styles brit énekes vasárnapi fellépését is, az előadó Twitter-bejegyzésében leírta, "összetört szívvel" gondol Koppenhágára, az áldozatokra és családtagjaikra.

Breaking: Police confirm that multiple people were shot at Field's Mall in Copenhagen, Denmark. Harry Styles is expected to perform in a nearby arena later tonight. pic.twitter.com/F7pcaoB7Hp