Ukrajnai háború

Kijevben járt az ausztrál miniszerelnök és 100 millió dolláros katonai segítséget ígért

Ausztrália további száz millió dollár értékű katonai célú támogatást, valamint újabb 14 páncélozott csapatszállító járművet és húsz Bushmaster típusú páncélozott járművet biztosít Ukrajnának - jelentette be Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök vasárnap Kijevben, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatójukon.



"A mai napon további 100 millió dolláros katonai-technikai segítségnyújtást jelentünk be Ukrajnának. Összesen már 390 millió dollárt különítettünk el. További 14 páncélozott szállítójárművet és 20 Bushmaster páncélozott járművet is biztosítunk. Így az általunk adott Bushmaster járművek száma összesen 60 lesz" - idézte az ausztrál politikust az Ukrinform hírügynökség.



Albanese hozzátette, hogy Ausztrália további katonai felszerelést, drónokat és egyéb katonai eszközöket is biztosít majd Ukrajna kérésének megfelelően. "Emellett további segítséget nyújtunk Ukrajna határmenti csapatainak felszerelésük, a kiberbiztonság színvonalának javítása és a határellenőrzés hatékonyabbá tétele érdekében" - ígérte az ausztrál miniszterelnök.



Az Ukrinform emlékeztetett arra, hogy Ausztrália június 19-én a katonai segítségnyújtás keretében átadta az első négy M113-as páncélozott szállítójárművet az ukrán fegyveres erőknek. Ezt követően még további tíz ilyen típusú járművet küldtek.



Az ausztrál politikus látogatást tett a Kijev környéki Bucsa, Hosztomel és Irpiny településeken is, ahol az ukrán hatóságok több tömegsírt, megkínzott és kivégzett civilek holttesteit találták meg, miután a terület felszabadult az orosz megszállás alól. Az ausztrál miniszterelnök leszögezte, hogy országa támogatja Ukrajnát, és kiáll a megszállók által elkövetett bűncselekmények igazságos büntetéséért.



Zelenszkij a sajtótájékoztatón kijelentette: fennáll a veszélye annak, hogy Luhanszk megyét elfoglalják az orosz csapatok, de szavai szerint pillanatnyilag azt nem lehet mondani, hogy az oroszok teljes mértékben uralják Liszicsanszkot, mivel a térségben harcok folynak. Megjegyezte: a helyzet minden nap változhat, a háború alatt már többször előfordult, hogy bizonyos helyek naponta kerültek át egyik oldal ellenőrzése alól a másikéba, majd vissza.



"Ezért ma még nem mondhatjuk ki végérvényesen, hogy Liszicsanszk az oroszok irányítása alatt áll, a város peremvidékén folynak a csaták" - fogalmazott az államfő. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy most a luhanszki régióban a legsúlyosabb a helyzet, más területeken ugyanakkor az ukrán erőknek sikerült előrenyomulniuk.



Jurij Szak, az ukrán védelmi miniszter tanácsadója a BBC brit közszolgálati televíziónak adott nyilatkozatában kijelentette, hogy a stratégiai jelentőségű Liszicsanszk - az orosz jelentésekkel ellentétben - nem került teljes mértékben orosz ellenőrzés alá - számolt be korábban az Ukrinform. A tanácsadó hozzátette, hogy a helyzet Liszicsanszkban "már jó ideje nagyon feszült", és az orosz csapatok "szünet nélkül rohamozzák a várost".