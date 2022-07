Lövöldözés egy koppenhágai bevásárlóközpontban, több halott - videó

Több halottja is van a koppenhágai Fields bevásárlóközpontban történt vasárnapi lövöldözésnek - közölte a dán főváros rendőrfőkapitánya.



Soren Thomassen nem pontosította a halottak és sebesültek számát. A rendőrfőkapitány szerint egyelőre nem zárható ki, hogy terrorcselekmény történt.



Az őrizetbe vett gyanúsított egy 22 éves dán állampolgár. A férfit A Fields közelében fogták el. Hozzátette, hogy valószínűleg egyedül cselekedett.



A TV2 dán hírtelevízió a Rigshospitalet kórházra hivatkozva közölte, hogy három sebesültet szállítottak oda.



"Nem tudjuk pontosan hány halott vagy sebesült van, de a helyzet nagyon komoly" - írta Sophie H. Andersen koppenhágai főpolgármester nem sokkal korábban a Twitteren.



A dán rendőrség nagy erőkkel vonult ki az Amager városrészben található Fields bevásárlóközponthoz.



A helyi sajtóban megjelent felvételeken állig felfegyverzett rendőröket lehetett látni és a bevásárlóközpontból menekülő embereket.



A Jyllands-Posten című helyi lapnak nyilatkozó szemtanúk lövésekről számoltak be.

Breaking: Police confirm that multiple people were shot at Field's Mall in Copenhagen, Denmark. Harry Styles is expected to perform in a nearby arena later tonight. pic.twitter.com/F7pcaoB7Hp