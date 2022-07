Koronavírus-járvány

Belgiumban minden járványügyi mutató emelkedik

Átlagosan naponta hat ember hal meg Belgiumban a fertőzés okozta szövődményekben, ez 17 százalékos növekedés az egy héttel korábbihoz képest. 2022.07.03

A koronavírussal összefüggő járványügyi mutatók mindegyike, az újonnan megfertőzöttek, a kórházba szállított betegek, valamint a halálesetek száma is emelkedik Belgiumban - közölte hétvégi kiadásában La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap.



Az illetékes belga közegészségügyi hatóság adataira támaszkodó beszámoló szerint az elmúlt egy hétben naponta átlagosan 4381 ember szervezetében mutatták ki a koronavírust, ami 44 százalékos emelkedést jelent az előző hét adataihoz képest.



Átlagosan naponta hat ember hal meg Belgiumban a fertőzés okozta szövődményekben, ez 17 százalékos növekedés az egy héttel korábbihoz képest. A vizsgált időszakban 109 embert kellett kórházba szállítani a fertőzés súlyos következményei miatt, számuk 23 százalékkal emelkedett egy hét alatt. A belga kórházakban jelenleg 1352 beteg fekszik koronavírus-fertőzéssel, 25 százalékkal több, mint egy hete. Közülük 75 esetben kell intenzív ellátást biztosítani. Ez a mutató 10 százalékkal haladja meg az egy héttel ezelőtt feljegyzett adatokat.



Belgiumban naponta átlagosan közel 15 ezer koronavírus-tesztet végeznek el, 29,8 százalékos pozitivitási arány mellett. A vírus szaporodási rátája 1,13, ami azt jelenti, hogy a járvány terjedésének üteme gyorsul az országban. A 100 ezer lakosra jutó új megbetegedések száma 14 nap alatt elérte a 449-et. Ez az adat két hét alatt megkettőződött - közölték.



A járvány kezdete óta 4 millió 246 ezer 078-an fertőződtek meg az új típusú koronavírussal és 31 918-an haltak meg a szövődményekben Belgiumban.



A napilap kitért arra is, hogy Belgiumban eddig 117 megerősített majomhimlős esetet jegyeztek fel, amíg egy héttel ezelőtt még 77 esetről számolt be a belga közegészségügyi hatóság. Hetven fertőzöttről tudnak Flandriában, az ország északi, flamand nyelvű régiójában, 38 fertőzöttet jegyeztek fel Brüsszelben és 9 esetet jelentettek Vallóniában, az ország déli, francia nyelvű területén. A fertőzöttek 20 és 62 év közötti férfiak - tették hozzá.