Minden nézőt sokkolt a légishow katasztrófa - videó

Egy ember meghalt egy michigani légi bemutatón, miután szombat délután lángba borult a "sugárhajtású teherautójával".



A Shockwave Jet Truck 40 éves sofőrje, Chris Darnell 13:10 körül két repülőgéppel versenyzett 300 mérföld/órás (közel 500 km/h) sebességgel, majd lángba borult és felrobbant, a nézők szeme láttára - írja a WXMI-TV.



Miután ugyanis kiengedte fékezőernyőjét a "Shockwave Jet Truck"-járól, épp akkor haladt el a terület mellett, ahol a pirotechnikai bemutatót felállították, így az lángba borult és felrobbant, ebbe száguldott bele a jármű.



A Field of Flight légibemutatón történt robbanásról készült videó a közösségi médiában terjedt el.



A show-t felfüggesztették, a jelentések szerint a Szövetségi Légügyi Hivatal a helyi hatóságokkal együtt a helyszínen vizsgálódik. A Field of Flight az ország egyik legnagyobb légibemutatója, amely a tervek szerint hétfőig tartott volna.

Horrifying accident at the Field of Flight air show in Battle Creek. Awaiting an official press release. More tonight on @wwmtnews pic.twitter.com/nQ9WOB39AW