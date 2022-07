Média

Felmérés: Horvátországban alacsony az emberek média iránti bizalma

Horvátországban alacsony az emberek média iránti bizalma - derült ki a Promocija Plus intézet felméréséből, amelyet pénteken ismertetett a helyi sajtó. A horvátok leginkább a televíziónak és a rádiónak hisznek, a legkevésbé pedig a közösségi hálózatoknak.



A megkérdezettek 26,5 százaléka tartja megbízhatónak a tévében látható műsorokat, 29,1 százalékuk ugyanakkor nem hisz az ott látottaknak, több mint 43 százalékuknak megosztott a véleménye. A rádióval kapcsolatban is hasonló a helyzet. A horvát állampolgárok 28,1 százaléka hisz a rádiónak, 26,9 százaléka nem hiszi el az ott hallottakat, több mint negyven százaléknak pedig fenntartásai vannak.



A napilapoknak ugyanakkor még kevesebben hisznek, mint a rádiónak vagy a tévének. Az újságokba vetett bizalom 22 százalékos. A megkérdezettek 33 százaléka megbízhatatlannak tartja az ott olvasott információkat, 39,3 százalékuk pedig nem tudja eldönteni, hitelesek-e vagy sem a lapokban közöltek.



Még kevesebben hisznek a hetilapoknak: az állampolgároknak mindössze 12 százaléka hisz nekik, 40 százalékuk azonban egyáltalán nem bízik ezekben a sajtótermékekben.



Érdekesség még, hogy a napilapok online portáljainak többen hisznek - a megkérdezettek 17,3 százaléka -, mint a nyomtatott változatoknak. Ezzel szemben a független hírportálokat mindössze 13,9 százalék tartja megbízhatónak.



Annak ellenére, hogy a legtöbben a közösségi hálózatot használják, ezekben a legkisebb a bizalom: mindössze 9,8 százalékos. Valamivel többen, a megkérdezettek 12,3 százaléka tartja megbízhatónak a YouTube-csatornát.



Ami a hírek fogyasztását illeti, a kutatás arra is rámutatott, hogy a legtöbben csak a címet olvassák el. Ez főleg a fiatalabb korosztályra és az alacsonyabb végzettségűekre jellemző. Az "elolvastam az újságot a reggeli kávé mellett" állítás az esetek többségében az jelenti, hogy az illető elolvasta a címeket, de figyelmen kívül hagyta az alatta lévő szöveget.



A közvélemény-kutatáson 1054 embert kérdeztek meg május közepétől június elejéig, az ország egész területén.