Koronavírus-járvány

Észak-Korea szerint a délről érkező propaganda-léggömbökkel hurcolhatták be a koronavírust

Az észak-koreai állami média pénteken azt sugallta: a koronavírus azt követően terjedt el az országban, hogy egyes állampolgárok Dél-Koreából érkező propaganda-léggömbökkel kerültek kapcsolatba.



Dél-koreai aktivisták évek óta léggömbökkel juttatják át propagandaüzeneteiket a két ország határán, és Phenjan gyakran kifogásolja ezt a tevékenységet, illetve azt, hogy a szöuli vezetés semmit sem tesz ellene.



A dél-koreai országegyesítési minisztérium kizártnak nevezte, hogy a vírus a léggömbökkel jutott volna be Észak-Koreába.



Az észak-koreai állami média a járványügyi központra hivatkozva azt írta, hogy a határhoz közeli Iphóból jelentették az első megbetegedéseket, és néhány itteni lakos hurcolhatta be a fertőzést a fővárosba, Phenjanba. A központ szerint egy 18 éves katona és egy ötéves kisgyermek "idegen tárgyakkal" került kapcsolatba Iphóban április elején, később pedig pozitív lett a tesztjük a koronavírus omikron variánsára.



A járványügyi központ arra utasította a helyieket, hogy legyenek óvatosak a határon keresztül érkező "idegen tárgyakkal", és azonnal értesítsék a hatóságokat, ha ilyet találnak.



A híradások nem pontosították, hogy a központ mit ért "idegen tárgyak" alatt.



Észak-Korea korábban azt állította, hogy a hóesés és a költöző madarak is terjeszthetik a koronavírust. Phenjan óvintézkedésként még azt is megtiltotta az embereknek, hogy belemenjenek a tengerbe.



Külföldi szakértők ezzel szemben azt állítják: a vírus azt követően jelenhetett meg Észak-Koreában, hogy az januárban rövid időre megnyitotta Kínával közös határát a teherforgalom előtt. A járvány fővárosi terjedéséhez egy katonai parádé és más tömegrendezvények is hozzájárulhattak.



Észak-Korea május 12-én ismerte el hivatalosan, hogy megjelent az országban a koronavírus. Phenjan májusban rendkívüli állapotot hirdetett, és országos zárlatot rendelt el a járványhelyzet miatt.