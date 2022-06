Koronavírus-járvány

Franciaországban felgyorsult a járvány terjedése

A szakemberek és a kormánytagok is azt ajánlják a franciáknak, hogy ismét viseljenek maszkot a tömegközlekedési járműveken. 2022.06.29 17:45 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Franciaországban harmadik hete ismét emelkednek a koronavírus-járvány napi esetszámai, s az elmúlt napokban felgyorsult a fertőzés terjedése. A szakemberek és a kormánytagok is azt ajánlják a franciáknak, hogy ismét viseljenek maszkot a tömegközlekedési járműveken, de korlátozások egyelőre továbbra sincsenek.



Az elmúlt hét napban átlagban 54 százalékkal emelkedett a napi új megbetegedések száma, s kedden már 147 ezer új esetet jelentett az egészségügyi tárca. Erre április vége óta nem volt példa.



A járvány kiújulását a szakemberek elsősorban az omikron variánsnak az immáron egész Európában elterjedt alvariánsaival magyarázzák, amelyek fertőzőbbek és képesek megkerülni az immunvédelmet.



Az országban március közepe és május közepe között fokozatosan minden korlátozást feloldott a kormány. Kedden azonban Elisabeth Borne miniszterelnök azt kérte a prefektusoktól, hogy ösztönözzék maszkviselésre a lakosságot a zárt helyeken, mindenekelőtt a tömegközlekedési járműveken. A kormány jelezte, hogy egyelőre ajánlásról van szó, a maszkviselés sehol nem kötelező.



A kormányfő az elővigyázatossági intézkedések megerősítését is kérte a franciáktól: rendszeres szellőztetést, tesztelést az első tünetek megjelenésénél, valamint az elkülönülést pozitív teszt esetén.



Jean-Pierre Farandou, az állami vasúttársaság, az SNCF elnöke szerdán azt kérte az utasoktól, hogy állampolgári felelősségből hordják ismét a maszkot a pályaudvarokon és a vonatokon. "Óvni kell a dolgozóinkat, óvni kell az utasainkat" - fogalmazott.



A kórházi mutatók egyelőre csak nagyon kis mértékben emelkedtek: a kórházban ápoltak száma 15 500, közülük 900-an vannak intenzív osztályon, s ez még nem terheli le az egészségügyi ellátórendszert.



Az illetékes hatóságok az emlékeztető oltás felvételére buzdítanak minden jogosultat.



A koronavírus elleni oltás negyedik adagját jelenleg csak azon hatvan év felettiek kérhetik, akik több, mint hat hónappal ezelőtt kapták meg a harmadik adagot. A második emlékeztető oltás senkinek nem kötelező, s eddig a jogosultaknak csak a negyede kérte, amely a kormányzat szerint "nem kielégítő arány".



Az oltásra jogosultaknak viszont csaknem 98 százaléka felvette az oltás három adagját. Ez a teljes társadalom nyolcvan százalékának felel meg. Miután a többségüknek már fél éve befejeződött az oltási ciklusa, szakemberek elképzelhetőnek tartják, hogy a társadalom immunitási szintjének gyengülése is hozzájárulhatott a járvány kiújulásához.