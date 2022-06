Ukrajnai háború

Nagy-Britannia szankciókkal sújtotta az orosz "nikkelkirályt"

Potanyin az egyik, aki felvásárolta az ukrajnai háború miatt Oroszországból kivonuló cégek vagyonát. A nikkelkirálynak hívott befektetőn kívül az orosz üzleti élet több szereplője és pénzügyi vállalatok kerültek fel a brit szankciós listára.



Nagy-Britannia nyugati szövetségeseivel együtt számos büntetőintézkedést hozott az orosz elit, a bankok és a stratégiai iparágak szereplői ellen, miután Oroszország február 24-én háborút indított Ukrajna ellen.



Egy brit kormányszóvivő aláhúzta: a legfrissebb szankciók rámutattak, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök belső körének tagjaival sem kivételeznek.



Potanyin 36 százalékos részesedéssel bír a világ legjelentősebb palládium- és finomítottnikkel-kitermelőjének számító Norilsk Nickel vállalatban.



A háború kezdete óta Potanyin részesedést szerzett a Roszbankban, miután a francia Société Générale csoport kivonult az orosz piacról, és eladta részét a Potanyin tulajdonában lévő Interros Capital Ltd.-nek. A milliárdos nemrég a TCS Group nevű bankban is részesedést szerzett.



Az oligarcha továbbra is Vlagyimir Putyin rezsimjének hű támogatója - hívta fel a figyelmet közleményében a brit kormány.



London azzal indokolta a milliárdos szankcionálását, hogy a Roszbankban szerzett részesedésén keresztül támogatja a moszkvai kormányt.



A listára Anna Civilevát, Putyin unokatestvérét is felvették. Civileva a JSC Kolmar Group nevű, szénbányászattal foglalkozó orosz vállalat elnöke. A céget is büntetőintézkedésekkel sújtották.