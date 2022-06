Ukrajnai háború

NATO-csúcs: az amerikai katonai jelenlét európai növelését jelentette be Joe Biden

Az Egyesült Államok jelentősen megnöveli katonai jelenlétét Európában - jelentette be Joe Biden amerikai elnök szerdán, a NATO madridi csúcstalálkozójának első hivatalos munkanapján.



"Szövetségeseinkkel együtt biztosítani fogjuk, hogy a NATO készen álljon mindenféle földi, tengeri vagy légi fenyegetés kezelésére" - jelentette ki.



Azt mondta, hogy válaszul Oroszország ukrajnai inváziójára, az amerikai erők Spanyolországban, Lengyelországban, Romániában, a balti államokban, az Egyesült Királyságban, Németország és Olaszországban is növelik jelenlétüket.



A dél-spanyolországi Rota katonai bázisán állomásozó hadihajók számát négyről hatra növelik, további két újgenerációs F-35-ös vadászbombázót küldenek a brit Lakenheath-be, és állandó katonai bázist létesítenek Lengyelországban - sorolta az amerikai elnök.



Felidézte: az Egyesült Államok az év elején 20 ezerrel növelte a katonai erejét Európában, ezzel 100 ezerre emelkedett katonáik létszáma a térségben.



A csúcstalálkozó első munkaértekezletének megkezdése előtt tett sajtónyilatkozat során Jens Stoltenberg NATO-főtitkár köszönetet mondott, amiért az Egyesült Államok elkötelezett az európai biztonság mellett. Szavai szerint a most bejelentett intézkedések is a transzatlanti köteléket erősítik.