Koronavírus-járvány

A legtöbb elhalálozás tavaly a Covidhoz kötődött Csehországban

A koronavírus okozta Covid-19 betegség volt tavaly az elhalálozások leggyakoribb oka Csehországban. A betegség szövődményeiben mintegy 25 ezren haltak meg, az összes elhunyt 18 százaléka - közölte a Cseh Statisztikai Hivatal szerdán Prágában.



A korábbi években az elhalálozások leggyakoribb okát tartósan a szívbetegségek jelentették.



A 10,7 milliós Csehországban tavaly 139 981-en haltak meg, ez a második világháború utáni legmagasabb éves adat.



Tavalyelőtt, amikor a koronavírus-járvány megjelent Csehországban is, az elhalálozások száma éves szinten 15 százalékkal emelkedett. Tavaly ennél is magasabbra nőtt nyolc százalékkal - mondta Marek Rojícek, a statisztikai hivatal igazgatója újságíróknak sajtótájékoztatón.



"A Covid-19-et 14 700 férfi és 10 800 nő esetében állapították meg tavaly az elhalálozás legfőbb okaként. Az elhunytak kora 40-től 84 évesig terjedt" - mutatott rá Terezie Styglerová, a statisztikai hivatal demográfiai osztályának vezetője. Marek Rojícek szerint 2021-ben - 2020-szal összehasonlítva - az volt a különbség, hogy a kórban sokan már a fiatalabb korosztályokból haltak meg.



A második leggyakoribb elhalálozási ok - 13 százalékban - tavaly a szívbetegségek kategóriája volt. A harmadik helyen az agy érbetegségei voltak 5 százalékkal.