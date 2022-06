Ukrajnai háború

Orosz szóvivő: Kremencsukban nyugati fegyverraktárokat lőttek szét

Az orosz légierő az Egyesült Államokból és az Európai Unióból szállított fegyvereket tároló hangárokra mért csapást precíziós rakétákkal a Poltava megyei Kremencsuk ukrán városban, a közúti helyi gépgyár közelében - közölte Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője kedden újságírókkal, miközben a luhanszki szakadárok bejelentést tettek az amerikai HIMARS sorozatvető első ukrán bevetéséről.



A tábornok szerint a csapás nyugati gyártmányú fegyvereket és lőszereket ért, amelyeket a Donyec-medencében harcoló ukrán csapatoknak szándékoztak továbbszállítani.



"A nyugati fegyverekhez raktározott lőszerek felrobbanása tüzet okozott a gyárépület mellett található, nem működő bevásárlóközpontban" - tette hozzá.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn azt írta Telegram-csatornáján, hogy Kremencsukban kigyulladt egy bevásárlóközpont, állítása szerint orosz rakétatámadás miatt. Az ukrán híradások legkevesebb tíz halottról és negyven sebesültről számoltak be. Dmitrij Poljanszkij, Oroszország ENSZ-nagykövetének helyettese azt mondta, hogy a bevásárlóközpont körüli helyzetben sok a kirívó ellentmondás, ami szerinte hasonlít a bucsai "provokáció" esetére.



Az Ukrajnából kiszakadni vágyó Luhanszki Népköztársaság hatóságai közölték, hogy az ukrán erők először vetették be az M142-es HIMARS rakétasorozatvetőt, amelyből kedd reggel rakétát lőttek ki Bahmut irányából Pervelszk városra.



Konosenkov beszámolója szerint több mint száz ukrán katona és külföldi zsoldos, valamint 15 egységnyi haditechnika veszett oda, amikor az orosz légierő csapást mért az Azov "náci alakulat" egy harkovi erődítményére és a 92. gépesített lövészdandár egyik zászlóaljára a Harkiv megyei Pokotilovkánál. A tábornok több olyan esetet is megemlített, amelyben gyengén kiképzett mozgósított ukrán civilek, illetve külföldi zsoldosok a sajátjaikra nyitottak tüzet.

A szóvivő elmondta, hogy az orosz légierő a rakétáival két vezetési pontra, valamint 28 élőerő- és hadfelszerelés-összpontosulásra mért csapást, Donyecknél, a lövegelhárítási művelet keretében pedig négy Grad- és két tüzérségi szakaszt semmisített meg. A harcászati repülőgépek, valamint a rakéta- és tüzérségi csapatok 24 vezetési pontot, 58 lőállásban lévő tüzérségi és aknavető-alegységet és 304 élőerő- és hadfelszerelés-összpontosulást támadtak. A légvédelem lelőtt három ukrán Szu-25-ös repülőgépet és egy Mi-8-as helikoptert a Mikolajiv megyei Pervomajszke falunál, valamint kilenc drónt, hét Tocska-U ballisztikus rakétát, valamint tíz rakétavető-lőszert.



Az orosz védelmi minisztérium összesítése szerint az ukrán fegyveres erők a háború kezdete óta 218 repülőgépet, 133 helikoptert, 1382 drónt, 350 légvédelmi rakétarendszert, 3837 harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet, 690 rakéta-sorozatvetőt, 3037 tüzérségi löveget és aknavetőt, valamint 3889 speciális katonai járművet veszítettek.



Rogyion Mirosnyik, a Luhanszki Népköztársaság oroszországi nagykövete helyi szemtanúkra hivatkozva azt közölte, hogy az ukrán katonák csoportosan hagyják el a technikailag körülzártnak minősített Liszicsanszkot. A diplomata szerint hétfőn Verhnyekamenkán keresztül próbáltak meg Sziverszk felé visszavonulni, de az orosz-szakadár ágyútűzben több járműoszlopot elvesztettek.



Mirosnyik beszámolt egy Bilihorivka felé megkísérelt sikertelen áttörési kísérletről, valamint arról. hogy több irányból ukrán tartalékokat vonnak össze Sziverszknél.