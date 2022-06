Koronavírus

Az EU Tanácsa hozzájárult az uniós védettségi igazolványok érvényességének meghosszabbításához

Az Európai Unió Tanácsa kedden hozzájárult a koronavírus elleni védettséget igazoló uniós tanúsítvány létrehozásáról szóló, június 30-án lejáró rendelet érvényességének egyéves meghosszabbításához.



A hosszabbítást az Európai Bizottság javasolta.



A témáról Brüsszelben kiadott közleményben kiemelték: a rendelet érvényének kiterjesztése biztosítani fogja, hogy az uniós utazók, valamint az arra jogosultak továbbra is használhassák uniós digitális Covid-igazolványukat az EU-n belüli utazásokhoz azokban a tagállamokban, ahol ezekre a dokumentumokra még szükség van. A szabályozás azt is lehetővé teszi a tagországok számára, hogy új típusú antigén teszteken alapuló vizsgálati tanúsítványokat állítsanak ki.



A jogszabály szerint az Európai Bizottságnak hat hónappal az igazolványok érvényességének meghosszabbítása után értékelnie kell, hogy a vonatkozó rendelet fenntartása szükséges-e, és továbbra is arányos-e.



A koronavírus elleni védettséget igazoló uniós tanúsítványt létrehozó, jelenleg hatályos rendeletet 2021. június 14-én fogadták el. Az Európai Bizottság február 3-án javasolta a rendelet érvényességének meghosszabbítását egy évvel, azaz 2023. június 30-ig.



Ha az egészségügyi helyzet lehetővé teszi, a rendelet korábban is hatályon kívül helyezhető - tették hozzá az EU Tanácsának közleményében.