Drámai baleset Missouriban - középiskolásokkal teli vonat siklott ki - videó

Chicagóba tartó Amtrak vonat siklott ki, miután teherautóval ütközött Missouriban, legalább három halott van. A hétfői incidens azután történt, hogy vasárnap Kaliforniában egy másik Amtrak-vonat belerohant egy autóba, három ember halálát okozva.

Kisiklott egy Los Angelesből Chicagóba tartó Amtrak-vonat hétfőn Missouriban, miután egy teherautóval ütközött, és legalább három ember meghalt, több ember pedig megsérült - közölték a hatóságok.



Az Amtrak Southwest Chief vonat hét kocsija siklott ki a Missouri állambeli Mendon közelében egy vidéki vasúti átjárónál, egy kavicsos úton - közölte a Missouri állambeli főparancsnokság. A vonaton 243 utas és 12 fős személyzet tartózkodott - közölte az Amtrak szóvivője.



A hatóságok szerint a vonaton utazó két ember és a teherautóban utazó egy ember meghalt. Legalább 50 ember megsérült - jelentette a Fox Kansas City. Több beteget mentőautókkal és helikopterekkel szállítottak a környező kórházakba.



Amanda Diehl Drinkhard utas elmondta: hatalmas csattanást hallott, mielőtt a vonat az oldalára dőlt. "Egy nagy csattanást hallottunk, amit egy nagy porfelhő és szörnyű égett olajszag követett" - mondta a Fox Newsnak. "Lassított felvételben borult le a vonat a sínről a jobb oldalára. Az emberek a túloldalról ránk zuhantak. Mindenki viszonylag nyugodt maradt, és sikerült mindenkit kisegíteni a kitört ablakokon keresztül, ahol már segítőkész emberek vártak, hogy lesegítsenek a kocsiról".



A vonat utasai között voltak a Kansas állambeli Eastonban található Pleasant Ridge középiskola középiskolás diákjai is, akik a Chicagóban megrendezett Future Business Leaders of America konferenciára tartottak - mondta Tim Beying főfelügyelő a The Kansas City Starnak.



A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NTSB) közölte, hogy egy 14 tagú csapatot indít a vonat kisiklásának kivizsgálására. A csoport várhatóan kedden érkezik a helyszínre.



A hétfői incidens egy nappal azután történt, hogy vasárnap három ember meghalt, amikor egy Amtrak ingázó vonat egy autóba csapódott Kaliforniában.