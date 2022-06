Ukrajnai háború

Von der Leyen és Biden Oroszország energiából származó bevételeinek csökkentésén dolgozik

Az EU és az Egyesült Államok továbbra is együttműködik, hogy a következő hónapokban tovább csökkentse Oroszország energiából származó bevételeit, ezáltal gyengítve azon képességét, hogy finanszírozni tudja az Ukrajnában kirobbantott, indokolatlan háborúját - írta hétfőn közzétett közös nyilatkozatában Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és Joe Biden amerikai elnök.



A vezetők aláhúzták: Ukrajna megszállását követően Oroszország továbbra is politikai és gazdasági fegyverként használja a földgázt, nyomást gyakorolva az energiapiacokra, emelve a fogyasztói árakat, és veszélyeztetve a globális energiabiztonságot.



"Az Egyesült Államok és az Európai Bizottság fontos feladatot végez annak érdekében, hogy megszűnjék függőségünk az orosz energiától, de azt is elismerjük, hogy a kihívás óriási" - jegyezte meg a két vezető politikus.



Mint sajtóközleményükben hangsúlyozták, az európai energiabiztonsággal foglalkozó munkacsoport márciusi létrehozása óta az Egyesült Államok és az Európai Bizottság határozott lépéseket tett a fosszilis tüzelőanyagok iránti általános kereslet csökkentése érdekében. Az Európába irányuló globális cseppfolyósított földgáz (LNG) exportja 75 százalékkal nőtt, és az Egyesült Államokból az Unióba irányuló LNG-export csaknem megháromszorozódott tavalyhoz képest.



"Az Egyesült Államok kulcsfontosságú partner az európai régió gázellátásának fenntartható diverzifikálásában, többek között a kereslet-csökkentés támogatása és a tiszta technológiák felgyorsítása révén" - hangsúlyozta a sajtóközlemény.



Az Európai Bizottság és az Egyesült Államok arra ösztönzi továbbá az uniós tagállamokat, valamint az európai és az amerikai vállalatokat, hogy még az idén legalább 1,5 millió energiatakarékos intelligens termosztátot telepítsenek az európai háztartásokba.