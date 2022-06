Baki

Megcsúszott a szenteltvízen, fenékre esett mise közben Kirill pátriárka - videó

Az ortodox egyház feje egy templomot szentelt fel a fekete-tengeri Novorosszijszk városában, amikor megcsúszott a szentelvízen és elesett. 2022.06.27 07:22 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megcsúszott és elesett Kirill pátriárka egy misén, az esetről pedig több felvétel is készült.



A BBC újságírója azt írja, az ortodox egyház feje egy templomot szentelt fel a fekete-tengeri Novorosszijszk városában, amikor megcsúszott a szenteltvízen és elesett - írja a 24.hu.



A történtek után a pátriárkát gyorsan felsegítették. Nem esett baja, sőt, később mosolyogva mondta el a véleményét a történtekről.



"Nem jelent semmit, hogy elestem. A padló csodálatos, annyira ragyog és sima, hogy magadat is látod benne. De ha víz fröccsen rá, akkor is, ha az szenteltvíz, a fizika törvényei lépnek életbe" - mondta az Ukrajna orosz invázióját nyíltan támogató pátriárka.



Egy héttel korábban Joe Biden amerikai elnök a kerékpárjáról esett le, amikor leszállás közben beleakadt a lába a pedálba.