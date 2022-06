Erőszak

Tömeges lövöldözés Norvégiában - elővette a fegyverét és csak lőtt - videó

Egy gyanúsítottat őrizetbe vett a rendőrség Oslóban, miután a lövöldözés során legalább két ember meghalt és több mint egy tucatnyian megsebesültek.



A lövöldözés helyi idő szerint szombaton hajnali 1 óra körül kezdődött a norvég főváros több bárja és éjszakai szórakozóhelye közelében, és a beszámolók szerint a fegyveres három helyszínen is megállt, hogy lelője a járókelőket. A város rendőrsége megerősítette, hogy két ember meghalt, három pedig súlyosan megsebesült, míg a helyi média szerint legalább 12 másik személy könnyebb sérüléseket szenvedett.



Tore Barstad rendőrségi tisztviselő később tisztázta, hogy eddig minden bizonyíték arra utal, hogy "csak egy személy követte el ezt a cselekményt", miután olyan hírek érkeztek, amelyek szerint több lövöldöző is lehetett a tettes. A rendőrök hajnali 1 óra 14 perc körül kapták az első bejelentéseket az incidensről, és a gyanúsítottat öt percen belül őrizetbe vették - tette hozzá.



Bár a támadó indítékai továbbra is tisztázatlanok, a támadás egy oslói LMBT-klub közelében történt, néhány órával az éves Pride felvonulás előtt, ami a média találgatásait erősítette a lehetséges kapcsolatról. A lövöldözőt a hatóságok még nem azonosították.



Olav Roenneberg újságíró szerint, aki az NRK közszolgálati műsorszolgáltatónak dolgozik, és jelen volt a lövöldözés kezdetén, a fegyveres "egy táskával a kezében" érkezett, majd elővette a fegyverét és tüzet nyitott a szórakozókra.