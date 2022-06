ÖN üljön le az ÖN helyére - szamárvezető segítségével tud viselkedni Biden

Biden elnök csütörtökön véletlenül felemelt egy komikusan részletes puskát, amelyet a stábja készített, és amely arra utasítja a szabad világ bénázásra hajlamos vezetőjét, hogy "foglaljon helyet", és korlátozza felszólalását "2 percre".



Egy fotós lefényképezte a dokumentumot, amikor Biden hátrafelé tartotta azt a szélenergia-ipari vezetőkkel tartott megbeszélésen, amelyen azután vett részt, hogy kihagyta a kormányának az olajvállalatokkal a rekord gázárak elleni küzdelemről tartott reggeli megbeszélését.



A Biden számára készített utasítás - amelynek címe "Offshore Wind Drop-By Sequence of Events" - azt mondja Bidennek, hogy "ÖN lépjen be a Roosevelt terembe és köszönjön a résztvevőknek". Ezután a papír szerint "ÖN üljön le az ÖN helyére".



A gépelt feljegyzés szerint a riporterek megérkezése után "ÖN rövid megjegyzéseket tesz (2 perc)".



Amikor a riporterek távoznak, "ÖN kérdést tesz fel Liz Shulernek, az AFL-CIO elnökének", majd "ÖN megköszöni a résztvevőknek" és "ÖN távozik".

