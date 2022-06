Koronavírus-járvány

Újra emelkedik a koronavírusos fertőzöttek száma Csehországban

Csehországban már harmadik hete újra emelkedik a koronavírussal újonnan fertőzöttek száma. A legutóbbi hét napban a statisztikák készítői 3300 esetről tudnak, ami 1100-zal több, mint az előző hét napban - közölte pénteken honlapján a cseh egészségügyi minisztérium.



Harmadik hete emelkedik a százezer lakosra eső új fertőzöttek száma is, jelenleg 31, míg az előző héten 20 volt. Mérsékelten, de növekszik a kórházban kezeltek száma is. Csütörtökön 120 beteget kezeltek, egy hete pedig 112-t. Legutóbb egy hónapja volt több koronavírusos fertőzött a cseh kórházakban.



Ladislav Dusek, az Egészségügyi Információk és Statisztikák Hivatalának (ÚZIS) igazgatója szerint a megbetegedések növekvő száma mögött a vírus BA.5 variánsa áll, amely fokozatosan kiszorítja az omikront, és veszélyesebb is. Dusek ezért nem zárja ki, hogy a következő hetekben egy "nyári" koronavírus-járvány is elterjedhet Csehországban.



A napi koronavírustesztek száma 27-28 ezer körül mozog. Korábban naponta mintegy 600 teszt hozott pozitív eredményt, újabban már meghaladja a 750-et. Ilyen helyzet legutóbb május elején volt az országban.



A koronavírus-járvány megjelenése óta, tehát 2020 márciusának elejétől a laboratóriumok több mint 3,9 millió Covid-esetet mutattak ki, ebből 266 ezer esetben ismételt fertőzésről van szó. A halálos áldozatok száma eddig 40 312. Az utóbbi héten ketten haltak meg a koronavírus-szövődményei miatt.



A 10,7 milliós Csehországban 6,9 millióan kaptak oltást, 4,2 millióan már a harmadik adagot is felvették.