Társadalom

A tálib hatalomátvétel óta több mint 21 ezer afgán lelt otthonra Németországban

A tavaly augusztusi tálib hatalomátvétel óta több mint 21 ezer veszélyeztetett afgán állampolgárt fogadott be Németország, s további jelentős számú, veszélyeztetett afganisztáni lakos érkezésére számítanak - jelentette be Annalena Baerbock német külügyminiszter csütörtökön Berlinben.



Berlin ígéretet tett, hogy nem csak a német hadsereg (Bundeswehr) Afganisztánban állomásozó alkalmazottjainak és német ügynökségeknek segít elhagyni Afganisztánt, de a veszélyeztetett afgán állampolgároknak is segítséget nyújt: a letelepedési engedéllyel rendelkező afgánok mintegy kétharmada már Németországban van - számolt be az úgynevezett afganisztáni akciótervről a külügyminiszter csütörtökön.



A Baerbock által kezdeményezett akcióterv fél éve működik, s mint elmondta, ez idő alatt érezhetően felgyorsult az Afganisztánból Németországa érkezők száma, január óta ugyanis több mint 12 ezren hagyták el a tálibok által irányított országot. Hozzátette, hogy a Bundeswehr alkalmazottjainak közel kétharmada már Németországban van.



A német külügyminiszter elmondta, hogy az akcióterv részeként Németország Pakisztánnal kötött megállapodást, melynek értelmében a letelepedési engedéllyel rendelkezők Pakisztánon keresztül jutnának el legális úton Németországba. Hozzátette: reméli, hogy az Afganisztánnal határos ország közbenjárásával kiszolgáltatott afgánok ezrei juthatnak Németországba.



A Bundeswehr tavaly júniusban, közel 20 év után vonult ki Afganisztánból. Rá két hónapra a tálibok vették át az ország irányítását, az azóta eltelt időben pedig számos olyan korlátozást vezettek be, amely különösen a nők szabadságjogait érinti.